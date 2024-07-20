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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб первой лиги в меньшинстве обыграл «Жетысу»

Актауский «Каспий» в третьем туре Кубка лиги встречался с талдыкорганским «Жетысу», сообщают Vesti.kz.

Каспий
Жетысу
Источник: ФК "Каспий"

Встреча в Жанаозене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 17-й минуте игрок «Каспия» Санат Жумаханов открыл счет, а на 67-й Бакдаулет Конлимкос увеличил преимущество актаусцев.

На 71-й минуте Данияр Усенов отыграл один гол, а спустя четыре минуты «Каспий» остался в меньшинстве после удаления Дамира Марата. Впрочем, это не помогло «Жетысу» уйти от поражения.

Таким образом, «Каспий» набрал шесть очков в группе D и настиг «Астану». У «Жетысу» и «Шахтера» по три балла в этом квартете.

Напомним, «Каспий» выступает в первой лиге, занимая шестое место. «Жетысу» идет на восьмой строчке в КПЛ-2024.

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