Клуб первой лиги в меньшинстве обыграл «Жетысу»

Источник: ФК "Каспий"

Встреча в Жанаозене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 17-й минуте игрок «Каспия» Санат Жумаханов открыл счет, а на 67-й Бакдаулет Конлимкос увеличил преимущество актаусцев.

На 71-й минуте Данияр Усенов отыграл один гол, а спустя четыре минуты «Каспий» остался в меньшинстве после удаления Дамира Марата. Впрочем, это не помогло «Жетысу» уйти от поражения.

Таким образом, «Каспий» набрал шесть очков в группе D и настиг «Астану». У «Жетысу» и «Шахтера» по три балла в этом квартете.