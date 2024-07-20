Клуб первой лиги в меньшинстве обыграл «Жетысу»
Актауский «Каспий» в третьем туре Кубка лиги встречался с талдыкорганским «Жетысу», сообщают Vesti.kz.
Каспий
Жетысу
Встреча в Жанаозене завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 17-й минуте игрок «Каспия» Санат Жумаханов открыл счет, а на 67-й Бакдаулет Конлимкос увеличил преимущество актаусцев.
На 71-й минуте Данияр Усенов отыграл один гол, а спустя четыре минуты «Каспий» остался в меньшинстве после удаления Дамира Марата. Впрочем, это не помогло «Жетысу» уйти от поражения.
Таким образом, «Каспий» набрал шесть очков в группе D и настиг «Астану». У «Жетысу» и «Шахтера» по три балла в этом квартете.
Напомним, «Каспий» выступает в первой лиге, занимая шестое место. «Жетысу» идет на восьмой строчке в КПЛ-2024.