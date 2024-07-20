Сенсационным камбэком обернулся матч «Ордабасы» после вылета из ЛЧ
Шымкентский «Ордабасы» и туркестанский «Туран» сыграли матче третьего тура группового этапа Кубка лиги, сообщают Vesti.kz.
Ордабасы
Туран
«Ордабасы», выступавший в этом матче на праве гостей уже в пятой минуте вел со счетом 2:0. На первой минуте гол забил Дембо Дарбо, а спустя четыре минуты отличился Самат Жарынбетов.
Впрочем, еще в первом тайме «Туран» сумел отыграться: на 25-й минуте гол забил Антонио Жаколиш, а на 44-й Батыр Мукашев сделал счет 2:2.
Отметим, что на 50-й минуте «Туран» остался в меньшинстве после удаления Артема Дмитриева. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Таким образом, шымкентцы набрали три очка и остались на третьем месте. У «Турана» один балл и последняя, четвертая строчка в квартете C.
Напомним, что этой неделе «Ордабасы» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв молдавскому «Петрокубу».