Сенсационным камбэком обернулся матч «Ордабасы» после вылета из ЛЧ

Источник: ФК "Ордабасы"

«Ордабасы», выступавший в этом матче на праве гостей уже в пятой минуте вел со счетом 2:0. На первой минуте гол забил Дембо Дарбо, а спустя четыре минуты отличился Самат Жарынбетов.

Впрочем, еще в первом тайме «Туран» сумел отыграться: на 25-й минуте гол забил Антонио Жаколиш, а на 44-й Батыр Мукашев сделал счет 2:2.

Отметим, что на 50-й минуте «Туран» остался в меньшинстве после удаления Артема Дмитриева. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, шымкентцы набрали три очка и остались на третьем месте. У «Турана» один балл и последняя, четвертая строчка в квартете C.