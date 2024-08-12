«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании нападающего сборной Германии Максимилиана Байера | Источник: Чемпионат.com

Футболист прошел медицинское обследование и заключил с клубом соглашение на пять лет.

Байер перешёл в «Боруссию» из «Хоффенхайма», где провёл прошлый сезон, забив 16 голов в 33 матчах Бундеслиги. Молодой форвард дважды признавался «Новичком месяца» в феврале и марте 2024 года.

Управляющий директор «Боруссии» по спорту Ларс Рикен пояснил, что после продажи Никласа Фюллькруга клубу требовался молодой игрок с высоким потенциалом, способный вырасти до международного уровня. По его мнению, Байер идеально соответствует этим требованиям.