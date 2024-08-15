СМИ: Черчесов может стать главным тренером болгарского «Лудогорца»

Отмечается, что Черчесов уже находится в Разграде. В случае достигнутого соглашения он возглавит команду после матча «Лудогорца» с «Левски». Ранее в отставку после поражения от азербайджанского «Карабаха» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов со счетом 2:7 был отправлен главный тренер «Лудогорца» Георги Дерменджиев.
Черчесову 60 лет, специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош», который специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. За это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под руководством Черчесова впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков, в ⅛ финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому «Байеру» (0:2, 0:2). Ранее тренер работал в польской «Легии», московских «Динамо» и «Спартаке», пермском «Амкаре», грозненском «Тереке», сочинской «Жемчужине», австрийском «Ваккере».
С августа 2016 года по июль 2021-го Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до ¼ финала, в котором уступила в серии пенальти команде Хорватии.