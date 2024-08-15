Бисмарк
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Черчесов может стать главным тренером болгарского «Лудогорца»

СОФИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Россиянин Станислав Черчесов, возглавляющий сборную Казахстана, может стать главным тренером болгарского футбольного клуба «Лудогорец», сообщает на своем сайте газета «24 часа».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Черчесов уже находится в Разграде. В случае достигнутого соглашения он возглавит команду после матча «Лудогорца» с «Левски». Ранее в отставку после поражения от азербайджанского «Карабаха» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов со счетом 2:7 был отправлен главный тренер «Лудогорца» Георги Дерменджиев.

Черчесову 60 лет, специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош», который специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. За это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под руководством Черчесова впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков, в ⅛ финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому «Байеру» (0:2, 0:2). Ранее тренер работал в польской «Легии», московских «Динамо» и «Спартаке», пермском «Амкаре», грозненском «Тереке», сочинской «Жемчужине», австрийском «Ваккере».

С августа 2016 года по июль 2021-го Черчесов работал главным тренером сборной России, под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до ¼ финала, в котором уступила в серии пенальти команде Хорватии.