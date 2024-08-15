СМИ: Черчесов может стать главным тренером болгарского «Лудогорца»

Черчесову 60 лет, специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош», который специалист возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го. За это время клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз выиграл кубок страны. В сезоне-2022/23 команда под руководством Черчесова впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков, в ⅛ финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей уступил германскому «Байеру» (0:2, 0:2). Ранее тренер работал в польской «Легии», московских «Динамо» и «Спартаке», пермском «Амкаре», грозненском «Тереке», сочинской «Жемчужине», австрийском «Ваккере».