Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура Бундеслиги

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 63 очка и расположилась на пятой строчке. Также дортмундская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.