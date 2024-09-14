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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм» в матче 3-го тура Бундеслиги

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Хайденхайм».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе в Дортмунде. В статусе главного арбитра встречи выступил Роберт Шредер. Итоговый результат — 4:2 в пользу хозяев.

В составе дортмундской команды забили Дониэлл Мален, Эмре Джан и Карим Адейеми, который оформил дубль. Гости ответили точными ударами Марвина Пирингера и Максимилиана Бройнига.

«Боруссия» набрала семь очков и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. «Хайденхайм» с шестью очками теперь идёт вторым.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 63 очка и расположилась на пятой строчке. Также дортмундская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

Боруссия Д
4:2
Первый тайм: 3:1
Хайденхайм
Футбол, Германия, Тур 3
13.09.2024, 21:30 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нури Шахин
Франк Шмидт
Голы
Боруссия Д
Дониэлл Мален
(Карим Адейеми)
11′
Карим Адейеми
(Юлиан Брандт)
17′
Карим Адейеми
(Юлиан Рюэрсон)
41′
Эмре Джан
90+3′
Хайденхайм
Марвин Пирингер
(Омар Траоре)
39′
Максимилиан Бройниг
74′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
25
Никлас Зюле
26
Юлиан Рюэрсон
8
Феликс Нмеча
13
Паскаль Гросс
5
Рами Бенсебаини
72′
2
Ян Коуту
86′
10
Юлиан Брандт
79′
23
Эмре Джан
19
Серу Гирасси
72′
14
Максимилиан Байер
21
Дониэлл Мален
59′
20
Марсель Забитцер
27
Карим Адейеми
79′
43
Джейми Гиттенс
82′
Хайденхайм
1
Кевин Мюллер
5
Бенедикт Гимбер
6
Патрик Майнка
19
Йонас Ференбах
23
Омар Траоре
3
Ян Шеппнер
10
Пауль Ваннер
63′
68′
39
Никлас Дорш
21
Адриан Бек
46′
31
Сирлорд Конте
33
Леннард Мэлони
86′
17
Матиас Хонзак
8
Лео Сиенза
68′
14
Максимилиан Бройниг
18
Марвин Пирингер
68′
29
Миккель Кауфманн
83′
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
12
Фолы
18
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Шредер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти