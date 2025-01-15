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Футболист «Реал Сосьедад» Захарян пропустит матч Кубка Испании из-за дискомфорта в лодыжке

Российский полузащитник в текущем сезоне не провел ни одного матча из-за травм.

Источник: Reuters

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустит матч Кубка Испании по футболу с «Райо Вальекано» из-за дискомфорта в лодыжке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Встреча пройдет 16 января и начнется в 21:30 мск. Ранее стало известно, что Захарян не попал в заявку на эту игру.

«На сегодняшней тренировке у него болела лодыжка, на которой он перенес операцию», — сообщили в пресс-службе.

30 июля стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами. С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой. Захарян попадал в заявку «Реал Сосьедад» на две последние игры команды, но не выходил на поле.

Захаряну 21 год, он перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. В текущем сезоне россиянин не провел ни одного матча. Всего в составе испанского клуба футболист забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 40 матчах различных турниров.

Реал Сосьедад
Райо Вальекано