Футболист «Реал Сосьедад» Захарян пропустит матч Кубка Испании из-за дискомфорта в лодыжке

30 июля стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. Повреждение потребовало хирургического вмешательства. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами. С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой. Захарян попадал в заявку «Реал Сосьедад» на две последние игры команды, но не выходил на поле.