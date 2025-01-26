Эти футболисты уже готовы к топ-клубам Европы. Забирайте, пока не поздно!

Конечно, к Робинсону есть интерес со стороны топ-клубов АПЛ. Goal сообщает, что Энтони находится в шорт-листах «Ливерпуля», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Каждая из команд планирует усиление левого фланга обороны. Велика вероятность, что в 2025 году мы увидим Робинсона в одном из этих клубов. «Я очень счастлив в “Фулхэме”. Здорово, что ко мне есть интерес со стороны других команд. Очевидно, всё сводится к тому, захочет ли кто-то заплатить столько, сколько запросит “Фулхэм”. Если клуб сочтёт это хорошей идеей, я уйду», — сказал Робинсон в интервью Marca.