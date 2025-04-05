«Бавария» в большинстве одержала волевую победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги

На 30-й минуте греческий защитник «Аугсбурга» Димитрис Яннулис открыл счёт в матче. На 42-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил ответный мяч. На 60-й минуте английский нападающий Гарри Кейн вывел мюнхенцев вперёд. Третий мяч в ворота «Аугсбурга» на 90+3-й минуте забил Лерой Зане. Отметим, что с 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Седрик Цезигер.