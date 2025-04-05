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«Бавария» в большинстве одержала волевую победу над «Аугсбургом» в матче Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге (Германия). В качестве главного арбитра выступил Маттиас Йёлленбек. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск.

Источник: Getty Images

Гости одержали волевую победу со счётом 3:1.

На 30-й минуте греческий защитник «Аугсбурга» Димитрис Яннулис открыл счёт в матче. На 42-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил ответный мяч. На 60-й минуте английский нападающий Гарри Кейн вывел мюнхенцев вперёд. Третий мяч в ворота «Аугсбурга» на 90+3-й минуте забил Лерой Зане. Отметим, что с 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Седрик Цезигер.

После этой победы в активе «Баварии» стало 68 очков. Мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» с 39 очками идёт на восьмой строчке.

Аугсбург
1:3
Первый тайм: 1:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 28
4.04.2025, 21:30 (МСК UTC+3)
WWK Arena
Главные тренеры
Йесс Торуп
Венсан Компани
Голы
Аугсбург
Димитриос Яннулис
(Джеффри Гауэлеу)
30′
Бавария
Джамал Мусиала
42′
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
60′
Крислен Матсима
90+3′
Составы команд
Аугсбург
1
Финн Дамен
5
Крислен Матсима
6
Джеффри Гауэлеу
84′
13
Димитриос Яннулис
16
Седрик Цезигер
32′
58′
17
Кристиян Якич
11
Мариус Вольф
81′
36
Мерт Кемюр
19
Франк Оньека
81′
37
Мергим Бериша
20
Алексис Клод-Морис
45+1′
61′
31
Кевин Шлоттербек
24
Фредрик Йенсен
61′
8
Эльвис Реджбечай
9
Самюэль Эссенде
74′
21
Филлип Тиц
Бавария
40
Йонас Урбиг
3
Ким Мин Джэ
15
Эрик Дайер
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
16
Жоау Пальинья
27
Конрад Лаймер
42
Джамал Мусиала
54′
25
Томас Мюллер
9
Гарри Кейн
90′
22
Рафаэл Геррейру
10
Лерой Сане
90′
24
Габриэль Видович
17
Майкл Олисе
67′
7
Серж Гнабри
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
8
Фолы
8
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Маттиас Йелленбек
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти