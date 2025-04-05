«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом», играя в большинстве с 28-й минуты

На 11-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф вывел свою команду вперёд. На 24-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сравнял счёт. На 28-й минуте защитник гостей Лео Эстигор получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 43-й минуте полузащитник Ридле Баку вывел хозяев вперёд. На 84-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен установил окончательный счёт.