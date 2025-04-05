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«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом», играя в большинстве с 28-й минуты

Завершился матч 28-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Лейпциг» в одноимённом городе в Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Робертом Хартманом. Игра завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф вывел свою команду вперёд. На 24-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко сравнял счёт. На 28-й минуте защитник гостей Лео Эстигор получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. На 43-й минуте полузащитник Ридле Баку вывел хозяев вперёд. На 84-й минуте нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен установил окончательный счёт.

«РБ Лейпциг» занимает в турнирной таблице пятое место с 45 очками. «Хоффенхайм» располагается на 14-м месте. У команды 27 очков.

РБ Лейпциг
3:1
Первый тайм: 2:1
Хоффенхайм
Футбол, Германия, Тур 28
5.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Жолт Лев
Кристиан Ильцер
Голы
РБ Лейпциг
Беньямин Шешко
(Давид Раум)
24′
Ридле Баку
43′
Юссуф Поульсен
(Тидьям Гомис)
84′
Хоффенхайм
Том Бишоф
(Базумана Туре)
11′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
4
Вилли Орбан
22
Давид Раум
23
Кастелло Люкеба
10
Хави Симонс
30
Беньямин Шешко
17
Ридле Баку
46′
14
Кристоф Баумгартнер
21
Коста Неделькович
73′
16
Лукас Клостерманн
13
Николас Зайвальд
73′
8
Амаду Айдара
18
Артур Вермерен
46′
27
Тидьям Гомис
11
Лоис Опенда
82′
9
Юссуф Поульсен
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
4
Лео Эстигор
28′
15
Валентен Гендри
34
Стенли Нсоки
7
Том Бишоф
16
Антон Штах
27
Андрей Крамарич
35
Артур Чавес
72′
82′
19
Давид Юрасек
21
Мариус Бюльтер
46′
25
Кевин Акпогума
26
Харис Табакович
76′
14
Гифт Орбан
90′
29
Базумана Туре
4′
82′
23
Адам Гложек
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
9
Фолы
13
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Хартманн
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти