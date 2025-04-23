«Ювентус» проиграл «Парме», «Лацио» победил «Дженоа» и сравнялся с туринцами по очкам

Единственный гол забил форвард хозяев Матео Пельегрино.
«Парма» поднялась на 15-е место в таблице серии А с 31 очком. «Ювентус» идет на пятой строчке с 59 очками.
В параллельном матче «Лацио» в гостях победил «Дженоа» — 2:0. У римлян забили Валентин Кастельянос и Булай Диа.
«Лацио» благодаря победе поднялся на шестое место в таблице с 59 очками. Римляне идут ниже «Ювентуса», уступая туринцам по дополнительным показателям. «Дженоа» занимает 12-ю строчку с 39 очками.
В других матчах дня «Фиорентина» обыграла «Кальяри» (2:1), а «Торино» победил «Удинезе» (2:0).
Футбол, Италия, Тур 33
23.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ennio Tardini
Главные тренеры
Кристиан Киву
Игор Тудор
Голы
Парма
Матео Пельегрино
(Эмануэле Валери)
45+1′
Составы команд
Парма
31
Дзион Судзуки
5
Лаутаро Валенти
14
Эмануэле Валери
15
Энрико Дель Прато
46
Джованни Леони
16
Мандела Кейта
19
Симон Зом
25′
21
Алессандро Вольякко
11′
20
Антуан Айно
10
Адриан Бернабе
10′
8
Науэль Эстевес
46′
27
Эрнани
49′
13
Анж-Йоан Бонни
86′
11
Понтус Альмквист
32
Матео Пельегрино
75′
98
Деннис Ман
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
12
Ренату Вейга
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
19
Кефрен Тюрам
20
Рандаль Коло Муани
6
Ллойд Келли
86′
2
Алберту Кошта
5
Мануэль Локателли
69′
86′
26
Дуглас Луис
16
Уэстон Маккенни
57′
10
Кенан Йылдыз
76′
9
Душан Влахович
46′
7
Франсишку Консейсау
11
Николас Гонсалес
53′
86′
22
Тимоти Веа
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
16
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
9
9
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Киффи
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти