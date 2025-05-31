«МЛ Витебск» одержал победу в северном дерби чемпионата Беларуси

Принципиальный поединок двух витебских команд прошел с преимуществом дебютантов высшей лиги, однако в первом тайме они не сумели открыть счет. Зато после перерыва лидеры чемпионата дважды поразили ворота «Витебска» — на 63-й минуте отличился Олег Никифоренко, а еще через 17 минут Оде Абдуллахи установил окончательный результат — 2:0 в пользу «МЛ Витебск».
Также сегодня действующие чемпионы страны минские динамовцы на поле столичного стадиона «Трактор» одолели новополоцкий «Нафтан» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 69-й минуте встречи забил Максим Мякиш. Обладатели бронзы жодинские торпедовцы переиграли у себя дома борисовский БАТЭ — 3:0, а серебряный призер гродненский «Неман» после выигрыша Кубка уступил на своей арене мозырской «Славии» со счетом 1:2. Вчера брестские динамовцы после пяти викторий кряду с таким же результатом проиграли футболистам «Ислочи».
Заключительные встречи 11-го тура состоятся завтра: «Слуцк» — «Гомель», «Сморгонь» — «Минск», «Арсенал» (Дзержинск) — «Молодечно».
Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 29 очков (11 матчей), «Динамо» (Минск) — 23 (10), «Славия» — 23 (11), «Ислочь» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 21 (11).
Сергей Ясинский
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