«МЛ Витебск» одержал победу в северном дерби чемпионата Беларуси

Также сегодня действующие чемпионы страны минские динамовцы на поле столичного стадиона «Трактор» одолели новополоцкий «Нафтан» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 69-й минуте встречи забил Максим Мякиш. Обладатели бронзы жодинские торпедовцы переиграли у себя дома борисовский БАТЭ — 3:0, а серебряный призер гродненский «Неман» после выигрыша Кубка уступил на своей арене мозырской «Славии» со счетом 1:2. Вчера брестские динамовцы после пяти викторий кряду с таким же результатом проиграли футболистам «Ислочи».