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«МЛ Витебск» одержал победу в северном дерби чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «МЛ Витебск» одержали победу над «Витебском» в северном дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принципиальный поединок двух витебских команд прошел с преимуществом дебютантов высшей лиги, однако в первом тайме они не сумели открыть счет. Зато после перерыва лидеры чемпионата дважды поразили ворота «Витебска» — на 63-й минуте отличился Олег Никифоренко, а еще через 17 минут Оде Абдуллахи установил окончательный результат — 2:0 в пользу «МЛ Витебск».

Также сегодня действующие чемпионы страны минские динамовцы на поле столичного стадиона «Трактор» одолели новополоцкий «Нафтан» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 69-й минуте встречи забил Максим Мякиш. Обладатели бронзы жодинские торпедовцы переиграли у себя дома борисовский БАТЭ — 3:0, а серебряный призер гродненский «Неман» после выигрыша Кубка уступил на своей арене мозырской «Славии» со счетом 1:2. Вчера брестские динамовцы после пяти викторий кряду с таким же результатом проиграли футболистам «Ислочи».

Заключительные встречи 11-го тура состоятся завтра: «Слуцк» — «Гомель», «Сморгонь» — «Минск», «Арсенал» (Дзержинск) — «Молодечно».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «МЛ Витебск» — 29 очков (11 матчей), «Динамо» (Минск) — 23 (10), «Славия» — 23 (11), «Ислочь» — 21 (11), «Динамо» (Брест) — 21 (11).

МЛ Витебск
2:0
Первый тайм: 0:0
Витебск
Футбол, Беларусь, 11-й тур
31.05.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей Ясинский
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