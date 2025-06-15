Голевой дубль Ксенофонтова помог «Витебску» победить футболистов «Сморгони»

Витебчане выиграли на своей арене у «Сморгони» со счетом 2:1 Голевой дубль оформил Александр Ксенофонтов, отличившийся на 52-й и 75-й минутах встречи. На 80-й минуте гости ответили голом Алексея Фирсова.