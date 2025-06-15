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Голевой дубль Ксенофонтова помог «Витебску» победить футболистов «Сморгони»

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» одержали победу в заключительном поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Витебчане выиграли на своей арене у «Сморгони» со счетом 2:1 Голевой дубль оформил Александр Ксенофонтов, отличившийся на 52-й и 75-й минутах встречи. На 80-й минуте гости ответили голом Алексея Фирсова.

Во всех остальных встречах этого уик-энда побед добились гости: «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 0:1, БАТЭ (Борисов) — «Неман» (Гродно) — 1:5, «Молодечно» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:5, «Нафтан» (Новополоцк) — «Славия» (Мозырь) — 0:1, «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «МЛ Витебск» — 0:1.

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 32 очка (12 матчей), «Динамо» (Минск) — 26 (11), «Славия» — 26 (12), «Динамо» (Брест) — 24 (12), «Ислочь» — 21 (12). Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно» — 0 очков, у «Сморгони» 5 баллов.

Бомбардирскую гонку возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), забивший 8 мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 20 июня. «Сморгонь» — «Ислочь», «Славия» — БАТЭ.
  • 21 июня. «Слуцк» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Гомель», «МЛ Витебск» — «Молодечно».
  • 22 июня. «Арсенал» — «Динамо» (Минск), «Неман» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск».

Витебск
2:1
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
Футбол, Беларусь, 12-й тур
15.06.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Сергей Ясинский
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