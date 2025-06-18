Жодинские торпедовцы вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

Вслед за брестскими динамовцами в следующий кубковый этап вышли футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа». Сегодня финалисты прошлого Кубка страны победили в Гомеле представителя первой лиги национального первенства «Бумпром» с результатом 2:0. Вчера в стартовом поединке 1/16 финала брестское «Динамо» разгромило на выезде футболистов «Орши» — 8:1. Еще два участника еврокубков — чемпион Беларуси минское «Динамо» и обладатель Кубка гродненский «Неман» — сегодня доигрывают перенесенный поединок третьего тура национального чемпионата. Свои встречи 1/16 финала кубкового турнира эти команды проведут: «Неман» начнет защиту титула гостевым матчем с футболистами «Слонима», а минские динамовцы встретятся в Гомеле с местным «Локомотивом».