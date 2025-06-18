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Жодинские торпедовцы вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские представители в континентальных футбольных турнирах первыми проводят встречи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Вслед за брестскими динамовцами в следующий кубковый этап вышли футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа». Сегодня финалисты прошлого Кубка страны победили в Гомеле представителя первой лиги национального первенства «Бумпром» с результатом 2:0. Вчера в стартовом поединке 1/16 финала брестское «Динамо» разгромило на выезде футболистов «Орши» — 8:1. Еще два участника еврокубков — чемпион Беларуси минское «Динамо» и обладатель Кубка гродненский «Неман» — сегодня доигрывают перенесенный поединок третьего тура национального чемпионата. Свои встречи 1/16 финала кубкового турнира эти команды проведут: «Неман» начнет защиту титула гостевым матчем с футболистами «Слонима», а минские динамовцы встретятся в Гомеле с местным «Локомотивом».

Составы остальных пар 1/16 финала: РЦОР-БГУ (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Нива» (Долбизно) — «Ислочь» (Минский район), «Осиповичи» — «Славия» (Мозырь), «Барановичи» — «МЛ Витебск», «Белшина» (Бобруйск) — «Молодечно», «Д-Медиа» (Минск) — «Гомель», «Волна» (Пинск) — «Минск», «Днепр» (Могилев) — «Витебск», «Островец» — «Слуцк», «Лида» — «Арсенал» (Дзержинск), «Крумкачы» (Минск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Юни Икс Лабс» (Минск) — «Сморгонь».

В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».