Бывшего капитана сборной Англии поймали за рулем в нетрезвом виде

57-летний Инс устроил аварию в британском графстве Чешир, врезавшись на Range Rover в дорожное разделительное ограждение. Инс был отпущен под залог и предстанет перед судом 18 июля.
Инс в составе сборной Англии стал бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года.
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