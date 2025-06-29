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Бывшего капитана сборной Англии поймали за рулем в нетрезвом виде

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», экс-капитан сборной Англии Пол Инс был арестован за вождение в нетрезвом виде, сообщает Daily Mail.

Источник: Getty Images

57-летний Инс устроил аварию в британском графстве Чешир, врезавшись на Range Rover в дорожное разделительное ограждение. Инс был отпущен под залог и предстанет перед судом 18 июля.

Инс в составе сборной Англии стал бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года.

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