«РБ Лейпциг» сообщил о переходе 21-летнего защитника из «Кёльна»

Левый защитник, родившийся в Мёнхенгладбахе, за последние два сезона провёл за «Кёльн» 40 матчей, в том числе 24 в Бундеслиге (один гол). Финкгрефе дебютировал за сборную Германии до 20 лет в ноябре 2024 года и в общей сложности провёл за неё два матча", — написано в заявлении клуба.