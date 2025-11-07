Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.78
П2
3.17
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Франция
22:45
Париж
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.65
П2
3.25
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.22
П2
2.76
Футбол. Премьер-лига
08.11
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.54
П2
7.50
Футбол. Первая лига
08.11
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50

Шакири разрывает и в 34! Покорил Челестини, вернул «Базелю» золото и сверкнул в Лиге Европы

Легенда.

Источник: Getty Images

В 4-м туре Лиги Европы «Базель» не заметил румынский ФКСБ — 3:1. Во всех трех мячах швейцарского гранда поучаствовал Джердан Шакири. Капитан и легенда клуба реализовал пенальти, забил с игры и отдал голевую передачу на Ибраима Салу.

«2+1» в одном матче не случайность: в текущем сезоне на счету Шакири 19 результативных действий. А последний год Джердан буквально в огне — еще ни в одном клубе он не играл настолько мощно и продуктивно.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 6.11.2025, 20:45
Базель
3
ФКСБ
1

Возвращение домой

Шакири вернулся в Европу после двух с половиной лет в «Чикаго Файр». И этот трансфер ждали — спустя 12 лет после ухода Джердан подписал контракт с родным клубом и, прилетев в Швейцарию, получил специальную форму с узором огня. Джерси тут же стало мемом — и это еще никто не знал, что впереди Шакири ждет самый огненный сезон в карьере!

К тому моменту «Базель» не мог стать чемпионом на протяжении семи лет. А перед возвращением легенды вообще финишировал девятым в регулярном сезоне, попав в число тех, кто боролся за выживание.

Кстати, в тот момент команду возглавлял Фабио Челестини — но его вины в провале нет: он пришел в «Базель» в конце осени, когда клуб уже шел на последнем месте в таблице. И Фабио здорово справился с кризисом.

«С ним очень легко работать»

Под руководством будущего тренера ЦСКА Шакири расцвел. Поначалу взял несколько матчей на раскачку, но на деле присматривался к соперникам и изучал их слабые стороны.

«Я его не очень хорошо знаю — мы общались буквально минут пять после чемпионата Европы», — признавался Челестини на пресс-конференции в начале сезона-2024/25. На самом деле Фабио наверняка был в курсе, насколько Шакири хорош.

Он сразу стал лидером в раздевалке и на поле. Вскоре этот статус стал официальным — Челестини передал Джердану капитанскую повязку. «Это большая честь. Я родился и вырос тут, так что я очень этим горжусь, — говорил Шак. — Но моя роль не изменится, я был лидером команды с самого начала».

За весь сезон Шакири настрелял 21 мяч и отдал 22 результативные передачи. А «Базель» с запасом обошел конкурентов и стал чемпионом. Впервые с 2017 года!

«Я никогда не тренировал такого игрока, как он! Да, я работал с Балотелли, но это другая история, — восхищался Челестини в конце чемпионата. — С Шаком легко работать, потому что он настоящий профессионал. Я хочу победить, он хочет победить — вот почему все получается».

Сам Шакири тоже лестно отзывался о Фабио: «Я хочу похвалить тренера. Он предоставил мне больше свободы и сразу увидел мои лучшие качества. Просто невероятно, как мы сработались!».

«Команду нужно строить вокруг таких, как он»

Летом Челестини получил новый вызов — и уехал в ЦСКА. «Базель» возглавил Людовик Маньен — и, как и предшественник, сразу признался, что не особо знаком с Шакири.

«Мы не очень близки, но у нас точно не плохие отношения. Мы как-то раз провели вместе три минуты на поле за сборную Швейцарии. Думаю, он не расстроился, что я теперь здесь», — шутил Маньен на первой пресс-конференции.

«Когда у тебя есть такой игрок, как Джердан, ты строишь команду вокруг него. Я хочу, чтобы он играл так же, как в прошлом сезоне, — атака была просто шикарной, — продолжал Людовик. — Конечно, я внесу пару небольших изменений, отвечающих моей философии».

Впрочем, отношения Шакири с новым тренером задались не сразу — в августе Шак жестко прошелся по своему боссу, сказав, что тот ошибся: не заменил защитника, который получил желтую карточку и в итоге удалился. «Может, стоило поступить иначе и провести замену заранее?» — публично сокрушался Джердан.

Но конфликт удалось быстро погасить. Маньен свел все в шутку, сказав, что Шакири находится только в начале своего тренерского пути и ему еще многому нужно научиться.

Сейчас между тренером и главной звездой «Базеля» нет напряжения. И это видно по статистике Джердана: 10 голов и 9 ассистов в 20 матчах во всех турнирах.

Роскошная форма, учитывая, что в 2022-м, после отъезда в Штаты, все были уверены: швейцарец готовится к завершению карьеры.

Шакири уже 34. Он в ураганной форме. И, кажется, не собирается останавливаться!

Даниил Матвеев