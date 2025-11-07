Шакири разрывает и в 34! Покорил Челестини, вернул «Базелю» золото и сверкнул в Лиге Европы

В 4-м туре Лиги Европы «Базель» не заметил румынский ФКСБ — 3:1. Во всех трех мячах швейцарского гранда поучаствовал Джердан Шакири. Капитан и легенда клуба реализовал пенальти, забил с игры и отдал голевую передачу на Ибраима Салу.
«2+1» в одном матче не случайность: в текущем сезоне на счету Шакири 19 результативных действий. А последний год Джердан буквально в огне — еще ни в одном клубе он не играл настолько мощно и продуктивно.
Возвращение домой
Шакири вернулся в Европу после двух с половиной лет в «Чикаго Файр». И этот трансфер ждали — спустя 12 лет после ухода Джердан подписал контракт с родным клубом и, прилетев в Швейцарию, получил специальную форму с узором огня. Джерси тут же стало мемом — и это еще никто не знал, что впереди Шакири ждет самый огненный сезон в карьере!
К тому моменту «Базель» не мог стать чемпионом на протяжении семи лет. А перед возвращением легенды вообще финишировал девятым в регулярном сезоне, попав в число тех, кто боролся за выживание.
Кстати, в тот момент команду возглавлял Фабио Челестини — но его вины в провале нет: он пришел в «Базель» в конце осени, когда клуб уже шел на последнем месте в таблице. И Фабио здорово справился с кризисом.
«С ним очень легко работать»
Под руководством будущего тренера ЦСКА Шакири расцвел. Поначалу взял несколько матчей на раскачку, но на деле присматривался к соперникам и изучал их слабые стороны.
«Я его не очень хорошо знаю — мы общались буквально минут пять после чемпионата Европы», — признавался Челестини на пресс-конференции в начале сезона-2024/25. На самом деле Фабио наверняка был в курсе, насколько Шакири хорош.
Он сразу стал лидером в раздевалке и на поле. Вскоре этот статус стал официальным — Челестини передал Джердану капитанскую повязку. «Это большая честь. Я родился и вырос тут, так что я очень этим горжусь, — говорил Шак. — Но моя роль не изменится, я был лидером команды с самого начала».
За весь сезон Шакири настрелял 21 мяч и отдал 22 результативные передачи. А «Базель» с запасом обошел конкурентов и стал чемпионом. Впервые с 2017 года!
«Я никогда не тренировал такого игрока, как он! Да, я работал с Балотелли, но это другая история, — восхищался Челестини в конце чемпионата. — С Шаком легко работать, потому что он настоящий профессионал. Я хочу победить, он хочет победить — вот почему все получается».
Сам Шакири тоже лестно отзывался о Фабио: «Я хочу похвалить тренера. Он предоставил мне больше свободы и сразу увидел мои лучшие качества. Просто невероятно, как мы сработались!».
«Команду нужно строить вокруг таких, как он»
Летом Челестини получил новый вызов — и уехал в ЦСКА. «Базель» возглавил Людовик Маньен — и, как и предшественник, сразу признался, что не особо знаком с Шакири.
«Мы не очень близки, но у нас точно не плохие отношения. Мы как-то раз провели вместе три минуты на поле за сборную Швейцарии. Думаю, он не расстроился, что я теперь здесь», — шутил Маньен на первой пресс-конференции.
«Когда у тебя есть такой игрок, как Джердан, ты строишь команду вокруг него. Я хочу, чтобы он играл так же, как в прошлом сезоне, — атака была просто шикарной, — продолжал Людовик. — Конечно, я внесу пару небольших изменений, отвечающих моей философии».
Впрочем, отношения Шакири с новым тренером задались не сразу — в августе Шак жестко прошелся по своему боссу, сказав, что тот ошибся: не заменил защитника, который получил желтую карточку и в итоге удалился. «Может, стоило поступить иначе и провести замену заранее?» — публично сокрушался Джердан.
Но конфликт удалось быстро погасить. Маньен свел все в шутку, сказав, что Шакири находится только в начале своего тренерского пути и ему еще многому нужно научиться.
Сейчас между тренером и главной звездой «Базеля» нет напряжения. И это видно по статистике Джердана: 10 голов и 9 ассистов в 20 матчах во всех турнирах.
Роскошная форма, учитывая, что в 2022-м, после отъезда в Штаты, все были уверены: швейцарец готовится к завершению карьеры.
Шакири уже 34. Он в ураганной форме. И, кажется, не собирается останавливаться!
Даниил Матвеев