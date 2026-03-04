«Реал» интересуется тренером «Милана» Аллегри, пишут СМИ

Аллегри 58 лет. Он возглавил «Милан» во второй раз в июле 2025 года. С 2021 по 2024 год специалист работал в туринском «Ювентусе», а до этого тренировал «россонери» с 2014-го по 2019-й. Под его руководством туринский клуб по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны и еще два раза доходил до финала Лиги чемпионов. Вместе с «Миланом» он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка.