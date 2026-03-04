Ричмонд
Кейн: «Будет нелегко побить рекорд Левандовски. Пока я поставил себе цель — забить пять голов в пяти играх»

Нападающий «Баварии», лучший бомбардир Бундеслиги Гарри Кейн высказался о том, что может побить рекорд Роберта Левандовски по голам за один сезон чемпионата Германии.

Источник: Getty Images

Чтобы побить рекорд экс-форварда мюнхенцев (41 гол), Кейну нужно забить еще 12 мячей в оставшихся 10 турах.

«Я не смотрю на рекорды и не говорю себе: “Хочу побить это достижение”. Я разбиваю на этапы. Например, до перерыва на международные матчи осталось пять игр. И я спрашиваю себя: “Смогу ли я забить пять голов?”.

Еще пять голов! За эти пять матчей я рассчитываю забивать по одному голу за игру в среднем. Пять голов — хорошая цель, но самое главное — одержать пять побед!

Побить рекорд Роберта будет нелегко, но шансы 50 на 50», — сказал Кейн Bild.