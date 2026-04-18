Клуб Слуцкого выиграл третий подряд матч в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа», тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, обыграл «Ляонин Тежэнь» со счетом 3:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата Китая по футболу.
У хозяев голы забили Рафаэл Ратан (9-я и 38-я минуты) и Шунькай Цзинь (17). У гостей отличился Тянь Юйда (37).
Девять клубов высшего дивизиона чемпионата Китая начали новый сезон с отрицательным балансом очков. С «Шанхай Шэньхуа» из-за антикоррупционного расследования сняли десять очков.
На счету «Шанхай Шэньхуа», у которого три победы подряд, стало четыре очка, клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице. «Ляонин Тежэнь» (7) идет пятым. Лидирует «Чэнду Жунчэн» (16).
В следующем туре 22 апреля «Шанхай Шэньхуа» примет «Циндао Хайню».
«Шанхай Шэньхуа» в предыдущем сезоне занял второе место в чемпионате Китая и выиграл Суперкубок страны.