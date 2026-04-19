Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
В Канаде забили первый гол по правилу «офсайда Венгера»

ОТТАВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первый гол, забитый по новым правилам определения офсайда, предложенным бывшим тренером английского «Арсенала» Арсеном Венгером, был забит в матче Канадской премьер-лиги по футболу.

Автором гола стал нападающий клуба «Пасифик» Алехандро Диас, отличившийся на 20-й минуте матча с «Галифакс Уондерерс». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Ранее ТАСС сообщал, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение начать тестирование правил со следующим изменением: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.