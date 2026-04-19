В Канаде забили первый гол по правилу «офсайда Венгера»

ОТТАВА, 19 апреля. /ТАСС/. Первый гол, забитый по новым правилам определения офсайда, предложенным бывшим тренером английского «Арсенала» Арсеном Венгером, был забит в матче Канадской премьер-лиги по футболу.
Автором гола стал нападающий клуба «Пасифик» Алехандро Диас, отличившийся на 20-й минуте матча с «Галифакс Уондерерс». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Ранее ТАСС сообщал, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение начать тестирование правил со следующим изменением: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.
В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.