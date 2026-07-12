«Будё-Глимт» с Хайкиным в составе обыграл «КФУМ-Камератене»

По статистике владение мячом распределилось практически поровну — 51% против 49% в пользу гостей. «Будё-Глимт» чаще бил по воротам (13:11) и чаще попадал в створ (5:2). По угловым ударам сильнее оказались хозяева — 6:4, при этом сыграл тотал меньше 9,5 с коэффициентом 1,96. Арбитр зафиксировал лишь одно предупреждение за весь матч, показав желтую карточку Мартину Виньору на 65-й минуте. Данный исход позволил зайти ставке на тотал желтых карточек меньше 2,5 за 2,00.