«Будё-Глимт» с Хайкиным в составе обыграл «КФУМ-Камератене»

Счет был открыт на 24-й минуте, когда полузащитник Сондре Фет поразил ворота хозяев. Во втором тайме гости упрочили свое преимущество. На 74-й минуте нападающий Андреас Хельмерсен, вышедший на замену незадолго до этого, завершил передачу Сондре Эукленда и установил окончательный результат встречи. Хозяева поля не смогли реализовать свои моменты, нанеся лишь два удара в створ ворот соперника за всю игру.
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин отыграл весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности. За надежную игру на последнем рубеже Хайкин получил оценку «РБ» 7,8.
Перед началом встречи эксперты считали гостей фаворитами — на победу «Будё-Глимт» букмекеры предлагали коэффициент 1,52, тогда как успех хозяев оценивался в 5,40, а ничья шла за 4,60. Тотал меньше 2,5 в этом матче принес выигрыш с коэффициентом 2,54. Линия «обе забьют — нет» принималась за 1,84. Также прошла ставка на победу гостей с форой (-1,5) за 2,29.
По статистике владение мячом распределилось практически поровну — 51% против 49% в пользу гостей. «Будё-Глимт» чаще бил по воротам (13:11) и чаще попадал в створ (5:2). По угловым ударам сильнее оказались хозяева — 6:4, при этом сыграл тотал меньше 9,5 с коэффициентом 1,96. Арбитр зафиксировал лишь одно предупреждение за весь матч, показав желтую карточку Мартину Виньору на 65-й минуте. Данный исход позволил зайти ставке на тотал желтых карточек меньше 2,5 за 2,00.
Благодаря этой победе «Будё-Глимт» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего «Тромсё» до двух баллов. «КФУМ-Камератене» с 12 очками остается на 13-й позиции. В следующем туре «Будё-Глимт» примет «Фредрикстад» 17 июля в 20:15 мск, а «КФУМ-Камератене» 18 июля сыграет на выезде против «Лиллестрёма».