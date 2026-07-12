«Астана» обыграла «Актобе» в матче чемпионата Казахстана

Футболисты «Астаны» открыли счет на 30-й минуте игры. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом принимающей стороны. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, гости восстановили равновесие, а на 56-й минуте игроки «Актобе» вышли вперед. Хозяева отыгрались спустя три минуты — на 59-й минуте счет стал 2:2. Победный гол «Астана» забила на 2-й добавленной минуте ко второму тайму.
Перед началом встречи букмекеры считали шансы команд сопоставимыми и отдавали небольшое предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Актобе» составлял 2,34, успех «Астаны» оценивался в 3,05, а ничья котировалась за 3,40.
Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 2,31, на то, что обе команды забьют, можно было поставить с коэффициентом 1,83, а победа хозяев с форой (0) шла за 1,54.
После этого тура «Астана» набрала 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в квалификации Лиги конференций. «Актобе» с 25 баллами находится на седьмой строчке. В следующем матче «Астана» 16 июля в 18:00 мск примет «Динамо Тирана» в рамках квалификации Лиги конференций. «Актобе» 19 июля в 15:00 мск встретится на выезде с клубом «Алтай ВКО».
Григорий Бабаян
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