«Астана» обыграла «Актобе» в матче чемпионата Казахстана

После этого тура «Астана» набрала 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в квалификации Лиги конференций. «Актобе» с 25 баллами находится на седьмой строчке. В следующем матче «Астана» 16 июля в 18:00 мск примет «Динамо Тирана» в рамках квалификации Лиги конференций. «Актобе» 19 июля в 15:00 мск встретится на выезде с клубом «Алтай ВКО».