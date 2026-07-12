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«Астана» обыграла «Актобе» в матче чемпионата Казахстана

Встреча 17-го тура Премьер-лиги прошла на стадионе «Астана Арена» в Алматы и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Футболисты «Астаны» открыли счет на 30-й минуте игры. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом принимающей стороны. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, гости восстановили равновесие, а на 56-й минуте игроки «Актобе» вышли вперед. Хозяева отыгрались спустя три минуты — на 59-й минуте счет стал 2:2. Победный гол «Астана» забила на 2-й добавленной минуте ко второму тайму.

Перед началом встречи букмекеры считали шансы команд сопоставимыми и отдавали небольшое предпочтение гостям. Коэффициент на победу «Актобе» составлял 2,34, успех «Астаны» оценивался в 3,05, а ничья котировалась за 3,40.

Тотал больше 2,5 в этом матче букмекеры предлагали за 2,31, на то, что обе команды забьют, можно было поставить с коэффициентом 1,83, а победа хозяев с форой (0) шла за 1,54.

После этого тура «Астана» набрала 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в квалификации Лиги конференций. «Актобе» с 25 баллами находится на седьмой строчке. В следующем матче «Астана» 16 июля в 18:00 мск примет «Динамо Тирана» в рамках квалификации Лиги конференций. «Актобе» 19 июля в 15:00 мск встретится на выезде с клубом «Алтай ВКО».

Астана
3:2
Первый тайм: 0:0
Актобе
Футбол, Казахстан, 17-й тур
12.07.2026, 00:00 (МСК UTC+3)
Астана Арена
Главные тренеры
Григорий Бабаян
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