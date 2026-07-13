Иосифов попрощался с «Целе»

«Пришло время попрощаться с “Целе” и Словенией. Я хочу поблагодарить клуб за это удивительное время. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всем сотрудникам клуба и моим товарищам по команде за вашу поддержку и за все, что мы пережили вместе. Для меня было честью быть частью этого клуба. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце. Спасибо за все, и я желаю клубу всего наилучшего в будущем!» — написал 25-летний футболист.