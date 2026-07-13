Иосифов попрощался с «Целе»

Российский нападающий Никита Иосифов опубликовал пост после ухода из словенского «Целе».
«Пришло время попрощаться с “Целе” и Словенией. Я хочу поблагодарить клуб за это удивительное время. Спасибо руководству, тренерскому штабу, всем сотрудникам клуба и моим товарищам по команде за вашу поддержку и за все, что мы пережили вместе. Для меня было честью быть частью этого клуба. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце. Спасибо за все, и я желаю клубу всего наилучшего в будущем!» — написал 25-летний футболист.
Иосифов стал свободным агентом 1 июля. Он играл за «Целе» с августа 2024 года. В 52 матчах во всех турнирах нападающий забил 16 голов и отдал 12 результативных передач. Иосифов вместе с «Целе» выиграл чемпионат Словении и стал его лучшим бомбардиром (12 голов).
Ранее спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин сообщил «СЭ», что не знает, в каком клубе игрок продолжит карьеру.