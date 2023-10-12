Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче

Мяч на 40-й минуте забил Федор Чалов. Для форварда ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.

Результат матча между сборными России и Камеруна будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Камеруна находится на 41-й позиции.

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук провел первый матч за национальную команду с ноября 2021 года. Он вышел на замену на 65-й минуте. На 83-й минуте на поле появился игрок грозненского «Ахмата» Евгений Харин, который дебютировал в составе сборной России.

16 октября сборная России в Турции проведет товарищеский матч с командой Кении. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).