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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в товарищеском матче

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в присутствии 20 152 зрителей.

Россия
КамерунТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Мяч на 40-й минуте забил Федор Чалов. Для форварда ЦСКА этот гол стал первым за национальную команду в шести матчах.

Результат матча между сборными России и Камеруна будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39-ю строчку, команда Камеруна находится на 41-й позиции.

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук провел первый матч за национальную команду с ноября 2021 года. Он вышел на замену на 65-й минуте. На 83-й минуте на поле появился игрок грозненского «Ахмата» Евгений Харин, который дебютировал в составе сборной России.

16 октября сборная России в Турции проведет товарищеский матч с командой Кении. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября. Тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).

Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Камерун
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