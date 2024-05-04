Белорусские футболисты узнали соперников по квалификации юниорских ЧЕ

Сборная Беларуси (U-19) на первом этапе попала в квалификационную группу 13, где ее соперниками будут сверстники из Армении, Хорватии и Сербии. Соревнования пройдут осенью 2024 года, в элитный раунд выйдут по две лучшие команды из 13 квартетов, а также лучшая из сборных, которые финишируют третьими. Финальная стадия континентального первенства с участием восьми команд состоится летом 2025 года на футбольных аренах Румынии, команда которой освобождена от квалификации.



Юношеская сборная Беларуси (U-17) сыграет в группе 7 вместе с футболистами Чехии, Германии и Андорры. По итогам стартового этапа по две лучшие дружины из 14 групп попадут в лигу А и будут сражаться за выход в финальную часть, хозяйкой которой в 2025 году будет Албания.