Самара может принять важные футбольные матчи

В новом году Самара может принять сборную России по футболу на своем стадионе. Сейчас РФС выбирает площадки для проведения матчей. В список городов-претендентов также входят Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск и Сочи, — сообщает Матч ТВ.