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Россия — Гренада: стартовый состав сборной России на товарищеский матч

Сегодня, 19 марта, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Гренады.

Источник: https://t.me/teamrussia

Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Главный судья — Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Стартовые составы команды:

Россия: Латышонок, Адамов, Сильянов, Солдатенков, Горшков, Батраков, Фомин, Пруцев, Глушенков, Дзюба, Садулаев.

Отметим, что эти сборные никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне. Национальная команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке.