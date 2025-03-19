Вернувшийся в сборную Дзюба не сдержал слез во время гимна России

Нападающий сборной России Артем Дзюба, проводящий первую игру за национальную команду после Евро-2020, заплакал во время гимна России перед товарищеским матчем с Гренадой.
Встреча проходит на стадионе «Динамо» в Москве.
Дзюба был назначен капитаном команды.
Гимн России перед игрой исполнил Денис Майданов.
Дзюба 17 марта говорил, что встреча с Гренадой может стать его «последним танцем» в сборной и он снова хочет ощутить свои эмоции во время гимна на поле.
Футболист делит лидерство по голам за сборную с Александром Кержаковым — у них по 30 мячей.
В матче Россия — Гренада идет первый тайм. Данил Пруцев открыл счет на 16-й минуте.