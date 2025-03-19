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Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

36-летний нападающий Артём Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России.

Источник: Чемпионат.com

Форвард забил свой 31-й гол в футболке национальной команды в товарищеском матче с Гренадой, проходящем в эти минуты.

Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кержакову. Экс-форвард «Зенита» имеет в своём активе 30 мячей в составе российской национальной команды.

Команды играют в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости идёт 44-я минута, счёт 3:0 в пользу сборной России.