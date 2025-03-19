Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Команды играют в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживает бригада арбитров из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент написания новости идёт 44-я минута, счёт 3:0 в пользу сборной России.