«Рекордсмен в здании». РПЛ отреагировала на 31-й гол Артёма Дзюбы в составе сборной России

Артём Дзюба получил вызов в сборную России впервые с 2021 года. мяч в ворота сборной Гренады стал для Дзюбы рекордным. Второе место в списке лучших бомбардиров сборной России за всю историю с 30 голами занимает экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.