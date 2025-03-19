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Артём Дзюба: Батраков — умничка моя, спасибо ему за голевой пас

Форвард сборной России Артём Дзюба поблагодарил полузащитника национальной команды Алексея Батракова за голевую передачу в товарищеском матче с Гренадой.

Источник: Чемпионат.com

«Спасибо Батракову за голевой пас — умничка моя! И спасибо Максу Глушенкову, потому что он вообще давал мне надежду. Он один из игроков действительно высокого уровня. Я считаю, что он выделяется на фоне остальных», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России разгромила сборную Гренады в первом товарищеском матче в 2025 году. Артём Дзюба не вызывался в национальную команду страны с 2021 года. В первом матче после возвращения нападающий оформил гол и результативную передачу. В матче с Гренадой Дзюба установил рекорд по голам в составе сборной России.