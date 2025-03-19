Артём Дзюба: Батраков — умничка моя, спасибо ему за голевой пас

«Спасибо Батракову за голевой пас — умничка моя! И спасибо Максу Глушенкову, потому что он вообще давал мне надежду. Он один из игроков действительно высокого уровня. Я считаю, что он выделяется на фоне остальных», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.