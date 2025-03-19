Артём Дзюба — после рекорда: я кайфанул, закрыл свой гештальт

Я кайфанул от гимна, а потом был очень рад, что забил. Закрыл свой гештальт. Дальше наслаждался. Если бы была возможность, с удовольствием забил бы ещё. Но все хотят забить в такой игре — это нормально, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.