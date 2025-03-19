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Артём Дзюба — после рекорда: я кайфанул, закрыл свой гештальт

Лучший бомбардир в истории сборной России Артём Дзюба поделился эмоциями после забитого мяча в ворота национальной команды Гренады (5:0) в товарищеском матче.

Источник: Чемпионат.com

— Вы как будто бы в шутку просили не менять вас. Чтобы забить второй?

— Да (смеётся). Я понимал, что будет тяжело. Но думал, что в следующем матче будут играть другие ребята. Обговаривали, что очень много ребят. Один состав играет одну игру, второй — другую.

Я кайфанул от гимна, а потом был очень рад, что забил. Закрыл свой гештальт. Дальше наслаждался. Если бы была возможность, с удовольствием забил бы ещё. Но все хотят забить в такой игре — это нормально, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.