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Губерниев: Дзюба — один из самых выдающихся российских футболистов в новейшей истории

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекорде нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Источник: Чемпионат.com

Форвард забил 31-й мяч в составе национальной команды в товарищеской игре со сборной Гренады и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

«Артём — молодец. Он наступил на горло собственной песни, как и тренер сборной. Его вызвали в сборную, подарили людям радость, рекорд побил и плакал при гимне. За Артёма можно только порадоваться. Это один из самых выдающихся российских футболистов в новейшей истории, хороший мотиватор», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.