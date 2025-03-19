Губерниев: Дзюба — один из самых выдающихся российских футболистов в новейшей истории

«Артём — молодец. Он наступил на горло собственной песни, как и тренер сборной. Его вызвали в сборную, подарили людям радость, рекорд побил и плакал при гимне. За Артёма можно только порадоваться. Это один из самых выдающихся российских футболистов в новейшей истории, хороший мотиватор», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.