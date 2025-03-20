Тренер Гренады заявил, что в России сделали самый большой флаг его страны

«К сожалению, нам не удалось целиком посмотреть предматчевое шоу. Во время представления мы настраивались на игру и готовились выйти на поле. Когда разворачивали наш флаг, то нам хотелось бы помочь его развернуть, настолько это было трогательно. Наверное, это самый большой флаг Гренады, который я когда-либо видел в жизни. Было бы здорово, если бы мы смогли забрать его домой!» — заявил Модест.