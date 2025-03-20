Тренер Гренады заявил, что в России сделали самый большой флаг его страны

«К сожалению, нам не удалось целиком посмотреть предматчевое шоу. Во время представления мы настраивались на игру и готовились выйти на поле. Когда разворачивали наш флаг, то нам хотелось бы помочь его развернуть, настолько это было трогательно. Наверное, это самый большой флаг Гренады, который я когда-либо видел в жизни. Было бы здорово, если бы мы смогли забрать его домой!» — заявил Модест.
Встреча, которая проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.