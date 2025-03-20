Карпин спародировал Дзюбу, повторив его празднование после гола за сборную России

Отличившись на 43-й минуте матча, Артём Дзюба приложил руку к голове, изображая «воинское приветствие». Так, в частности, нападающий праздновал свои голы на чемпионате мира 2018 года в России. Валерий Карпин воспроизвёл тот же жест.