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Защитник сборной Гренады: «Я бы точно остался играть в России, если бы была возможность»

Защитник сборной Гренады Бенжамин Этьен после поражения от России в товарищеском матче признался, что хотел бы играть в одном из российских клубов, а также поделился впечатлениями от игры и Москвы, где состоялась встреча команд.

Источник: Sport24

Матч проходил на стадионе «Динамо» и завершился победой россиян со счетом 5:0.

«Хотел ли бы играть в российском клубе? Да, думаю, это было бы здорово. Если бы у меня была возможность, я бы определенно остался бы здесь.

Знаю ли российских футболистов? Нет, не знаю, потому что я бы никогда не подумал, что побываю в России. Это как сбывшаяся мечта для меня, потому что здесь очень высокий уровень футбола. Я даже не думал, что окажусь здесь, но я здесь. Мне нужно много учиться и учиться, потому что каждый раз, когда я приезжаю в новое место, я стараюсь научиться чему-то новому.

Какие впечатления от Москвы? Мне нравится, она очень красивая. Но здесь очень холодно для нас.

Лучший матч в моей карьере? Это определенно один из самых моих больших матчей, но я думаю, что мог бы сделать его лучше. Думаю, я был сильным и смогу дальше двигаться вперед, взять то, что показал сегодня, и улучшить в будущем. Это одна из моих хороших игр», — приводит слова Этьена «Советский спорт».