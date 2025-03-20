Защитник сборной Гренады: «Я бы точно остался играть в России, если бы была возможность»

«Хотел ли бы играть в российском клубе? Да, думаю, это было бы здорово. Если бы у меня была возможность, я бы определенно остался бы здесь.



Знаю ли российских футболистов? Нет, не знаю, потому что я бы никогда не подумал, что побываю в России. Это как сбывшаяся мечта для меня, потому что здесь очень высокий уровень футбола. Я даже не думал, что окажусь здесь, но я здесь. Мне нужно много учиться и учиться, потому что каждый раз, когда я приезжаю в новое место, я стараюсь научиться чему-то новому.



Какие впечатления от Москвы? Мне нравится, она очень красивая. Но здесь очень холодно для нас.



Лучший матч в моей карьере? Это определенно один из самых моих больших матчей, но я думаю, что мог бы сделать его лучше. Думаю, я был сильным и смогу дальше двигаться вперед, взять то, что показал сегодня, и улучшить в будущем. Это одна из моих хороших игр», — приводит слова Этьена «Советский спорт».