Тренер сборной Гренады признался, что удивился граду во время матча с Россией

Это было достаточно непросто, когда начался град. Но считаю, что наши игроки прекрасно себя проявили. Российские игроки тоже хорошо проявили себя. Хочу отметить высокий уровень игры обеих команд, и мы довольны, что нам удалось сохранить счет на уровне 5:0, — цитирует тренера РФС.