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Тренер сборной Гренады признался, что удивился граду во время матча с Россией

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модесте поделился комментарием после поражения от России (0:5) в Москве.

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— Поздравляем вас с хорошей игрой! Что вы выделите из этого матча? Наверное, непривычно было играть в таких условиях, особенно когда пошёл град?

— Спасибо еще раз! Мы очень признательны за возможно играть на таком высоком уровне.

Это было достаточно непросто, когда начался град. Но считаю, что наши игроки прекрасно себя проявили. Российские игроки тоже хорошо проявили себя. Хочу отметить высокий уровень игры обеих команд, и мы довольны, что нам удалось сохранить счет на уровне 5:0, — цитирует тренера РФС.

Россия
5:0
Первый тайм: 3:0
Гренада
Футбол, Товарищеские матчи,
19.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Энтони Модест
Голы
Россия
Данил Пруцев
(Лечи Садулаев)
16′
Арсен Адамов
41′
Артем Дзюба
(Алексей Батраков)
43′
Даниил Фомин
(Артем Дзюба)
53′
Зелимхан Бакаев
(Арсен Адамов)
60′
Составы команд
Россия
2
Александр Солдатенков
20′
23
Юрий Горшков
24
Александр Сильянов
25
Данил Пруцев
28
Алексей Батраков
12
Евгений Латышонок
46′
16
Станислав Агкацев
21
Арсен Адамов
65′
14
Турпал-Али Ибишев
17
Максим Глушенков
65′
10
Андрей Мостовой
20
Лечи Садулаев
46′
7
Зелимхан Бакаев
74
Даниил Фомин
76′
15
Матвей Кисляк
22
Артем Дзюба
65′
13
Иван Сергеев
Гренада
21
Джош Габриэль
2
Бенджамин Эттьенн
4
Доррель Пьерр
8
Брэйди Чарльз
15
Джермэйн Фрэнсис
22
Чэд Филлип
46′
1
Джэйсон Белфон
17
Тревон Уильямс
63′
5
Кимрон Маршалл
13
Стеффон Абрахам
63′
6
Итан Телесфорд
19
Ромар Франк
81′
11
Виджай Валчин
7
Лукас Акинс
81′
14
Джамал Гиттенс
9
Джошуа Айзек
63′
23
Зэйд Дуглас
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
2
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
0
0
Фолы
0
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти