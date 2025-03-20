Тренер сборной Гренады признался, что удивился граду во время матча с Россией

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— Поздравляем вас с хорошей игрой! Что вы выделите из этого матча? Наверное, непривычно было играть в таких условиях, особенно когда пошёл град?
— Спасибо еще раз! Мы очень признательны за возможно играть на таком высоком уровне.
Это было достаточно непросто, когда начался град. Но считаю, что наши игроки прекрасно себя проявили. Российские игроки тоже хорошо проявили себя. Хочу отметить высокий уровень игры обеих команд, и мы довольны, что нам удалось сохранить счет на уровне 5:0, — цитирует тренера РФС.