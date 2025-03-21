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Известный тренер назвал проблему сборной России по футболу

Российский тренер Александр Тарханов назвал отсутствие центрального нападающего проблемой сборной России. Его слова приводит Vprognoze.ru.

Источник: РИА "Новости"

«В сборной России нет качественного центрального форварда. У нас и в обороне нет выбора большого центрального защитника, полузащитников много, а вот нападающего нет. Ну Соболева могу назвать, Дзюба, Тюкавин, но он пока больной», — заявил Тарханов.

Россияне 19 марта обыграли сборную Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче, который прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Первый гол нашей национальной команды забил Данил Пруцев на 16-й минуте. На 42-й минуте отличился Арсен Адамов, а на 43-й — Артем Дзюба. Этот гол стал для него 31-м за сборную России: он превзошел достижение Александра Кержакова.

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