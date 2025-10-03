Ирисметов: я против Каннаваро в Узбекистане, нужно брать тренера уровня Клоппа

Бывший нападающий сборной Узбекистана и «Спартака» Жафар Ирисметов в беседе с Metaratings.ru поделился мнением о назначении Фабио Каннаваро новым главным тренером национальной команды.
"Многие тренеры почему-то отказались возглавить сборную Узбекистана. Честно говоря, я против кандидатуры Каннаваро. Нужно брать тренера уровня Клоппа, чтобы поехать на чемпионат мира и выступить достойно. Каннаваро — не самый лучший вариант для сборной Узбекистана, у руководства другое мнение, наверное, они лучше знают. Не вижу, что Каннаваро может дать для развития нашего футбола.
Я думаю, что его выбрали из-за имени, из-за его карьеры футболиста, а тренерская карьера, конечно, у него слабая. Надо брать тренера, который поможет, а не только имя. Лучше всего брать тренера с хорошей карьерой, если решили брать специалиста, то его уровень должен быть немного другим", — сказал Ирисметов.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Каннаваро дал устное согласие на то, чтобы стать новым главным тренером сборной Узбекистана.
Стороны согласовали условия контракта, официальное подписание документов ожидается в течение 24−48 часов. Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира.
В течение тренерской карьеры 52-летний итальянец работал в «Гуанчжоу Эвергранде», «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (оба — Китай), «Аль-Насре» (Саудовская Аравия), «Беневенто», «Удинезе» (оба — Италия), сборной Китая и загребском «Динамо» (Хорватия).