Немецкий футбольный союз и Клопп близки к заключению контракта

«Вчера в Нью-Йорке президент DFB Бернд Нойендорф и вице-президент DFB Ханс-Иоахим Ватцке провели первую интенсивную беседу с Юргеном Клоппом по поводу возможного вступления в должность главного тренера. В ходе конструктивного диалога было достигнуто взаимопонимание по основным пунктам потенциального контракта. Переговоры продолжатся на следующей неделе. Обе стороны уверены, что переговоры — при условии достижения соглашения с нынешним работодателем Клоппа Red Bull — в конечном итоге могут быть успешно завершены. Возможное соглашение должно быть заключено на совместном заседании наблюдательного совета и собрания акционеров DFB», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что пост главного тренера германской сборной покинул Юлиан Нагельсман, под руководством которого немцы вышли в 1/16 финала чемпионата мира, где уступили парагвайцам в серии пенальти. Позднее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Клопп согласился возглавить сборную Германии, а журналист Фалориан Плеттенберг заявил, что специалист подпишет контракт до окончания чемпионата мира-2030.
Клоппу 59 лет, его последним клубом в карьере был «Ливерпуль». Немец возглавлял команду с 2015 по 2024 год, под его руководством она в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а в 2020 году впервые за 30 лет стала чемпионом Англии. Кроме того, в 2022 году «Ливерпуль» выиграл Кубок и Суперкубок Англии, стал обладателем Кубка лиги, в 2019 году выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в 2024-м вновь стал победителем Кубка английской лиги. В 2019 и 2020 годах Клопп признавался лучшим тренером по версии Международной федерации футбола. После ухода из «Ливерпуля» немец стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull.
С 2001 по 2008 год Клопп возглавлял «Майнц», с которым в сезоне-2003/04 занял третье место во втором по силе дивизионе чемпионата Германии, впервые в истории выведя клуб в элиту. С 2008 по 2015 год он был главным тренером дортмундской «Боруссии», с которой дважды выигрывал чемпионат Германии (2011, 2012) и один раз — кубок страны (2012), в 2013 году «Боруссия» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:2 уступила мюнхенской «Баварии».