Капелло — о Мальдини: «Он определенно тот, кто нужен сборной Италии»

"Никто не справился бы с этим лучше него. Я очень рад этому. Паоло был первым в их списке, и они его заполучили — он определенно тот, кто нам нужен. Я рад за сборную и за него самого. Он серьезный, способный и внимательный. Он не говорит — он работает. У него есть идеи, и у него уже наверняка сложился четкий план.