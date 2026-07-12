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Капелло — о Мальдини: «Он определенно тот, кто нужен сборной Италии»

Легендарный тренер Фабио Капелло прокомментировал назначение Паоло Мальдини на пост технического директора Федерации футбола Италии.

Источник: Getty Images

Мальдини также занял должность президента Club Italia — структуры, координирующей работу национальных команд Италии всех возрастов. Его советником станет бывший спортивный директор «Милана» и «ПСЖ» Леонардо.

"Никто не справился бы с этим лучше него. Я очень рад этому. Паоло был первым в их списке, и они его заполучили — он определенно тот, кто нам нужен. Я рад за сборную и за него самого. Он серьезный, способный и внимательный. Он не говорит — он работает. У него есть идеи, и у него уже наверняка сложился четкий план.

Что касается Леонардо, то это еще один человек, который много смыслит в футболе. Если Мальдини захотел иметь его рядом, воссоединив тандем, родившийся в «Милане», значит работы предстоит немало.

Нам нужно наверстывать упущенное по многим направлениям, и очевидно, что начинать следует с молодых талантов. Они решились на серьезную ответственность, потому что явно убеждены в своей правоте. Повторюсь: оба они серьезны и, что важнее, понимают футбол.

Все видели, что Мальдини сделал с россонери. Он не подхалим, он хочет иметь свободу что-то менять, у него есть точный план, и он намерен его реализовать.

Такой человек, как он, должен быть свободен в реализации своих идей. Я уверен, что он не стал бы особенно торговаться по финансовым вопросам: ему важнее возможность воплотить задуманное на практике, и в этом качестве он может быть по-настоящему полезен", — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.