Капелло — о Мальдини: «Он определенно тот, кто нужен сборной Италии»

Мальдини также занял должность президента Club Italia — структуры, координирующей работу национальных команд Италии всех возрастов. Его советником станет бывший спортивный директор «Милана» и «ПСЖ» Леонардо.
"Никто не справился бы с этим лучше него. Я очень рад этому. Паоло был первым в их списке, и они его заполучили — он определенно тот, кто нам нужен. Я рад за сборную и за него самого. Он серьезный, способный и внимательный. Он не говорит — он работает. У него есть идеи, и у него уже наверняка сложился четкий план.
Что касается Леонардо, то это еще один человек, который много смыслит в футболе. Если Мальдини захотел иметь его рядом, воссоединив тандем, родившийся в «Милане», значит работы предстоит немало.
Нам нужно наверстывать упущенное по многим направлениям, и очевидно, что начинать следует с молодых талантов. Они решились на серьезную ответственность, потому что явно убеждены в своей правоте. Повторюсь: оба они серьезны и, что важнее, понимают футбол.
Все видели, что Мальдини сделал с россонери. Он не подхалим, он хочет иметь свободу что-то менять, у него есть точный план, и он намерен его реализовать.
Такой человек, как он, должен быть свободен в реализации своих идей. Я уверен, что он не стал бы особенно торговаться по финансовым вопросам: ему важнее возможность воплотить задуманное на практике, и в этом качестве он может быть по-настоящему полезен", — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.