Диего Форлан — новый главный тренер сборной Уругвая. Экс-нападающий не работал ни в одном клубе с 2021 года

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Диего Форлан назначен на должность главного тренера сборной Уругвая. Об этом сообщила газета Marca со ссылкой на главу местной футбольной ассоциации Игнасио Алонсо.
Шанс проявить себя
Южноамериканцы остались без главного тренера после чемпионата мира-2026. Команда под руководством Марсело Белсы провалила турнир — набрала два очка в группе с Испанией, Саудовской Аравией и Кабо-Верде, лишившись шансов попасть в плей-офф даже с третьего места.
Поиски нового тренера заняли не так много времени, и выбор удивил общественность. Еще днем 12 июля появились первые инсайды, что бывший форвард Диего Форлан может возглавить сборную Уругвая U20. Однако вечером президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо объявил, что легенда «Атлетико» будет работать одновременно и с молодежной, и с основной командой.
Контракт с 47-летним Форланом рассчитан до марта 2027 года. Затем уругвайский футбольные чиновники решат, стоит ли продлевать соглашение.
Любовь к теннису
Диего закончил карьеру в 2018-м, а уже в январе 2020-го впервые стал главным тренером — пришел в родной «Пеньяроль». Сотрудничество получилось недолгим: в августе он покинул клуб. При нем в 11 турах команда из Монтевидео одержала всего четыре победы, в среднем набирая по 1,36 очка за игру.
После этого Диего в футболе не работал, переключившись на теннис, которым активно занимался до 16 лет. К слову, он даже попал в топ-100 рейтинга ITF в категории 45+. Продолжал выступать на турнирах и в этом году: за шесть месяцев Форлан провел две игры (победа и поражение). Сейчас уругваец опустился на 184-е место в своей возрастной категории. В ближайшее время ему будет явно не до тенниса.
Форлан — лучший футболист ЧМ-2010 и третий бомбардир (36 голов) в истории сборной Уругвая после Луиса Суареса (69) и Эдинсона Кавани (58). Выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» и «Атлетико» Мадрид.
Максим Клементьев