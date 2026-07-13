Диего Форлан — новый главный тренер сборной Уругвая. Экс-нападающий не работал ни в одном клубе с 2021 года

После этого Диего в футболе не работал, переключившись на теннис, которым активно занимался до 16 лет. К слову, он даже попал в топ-100 рейтинга ITF в категории 45+. Продолжал выступать на турнирах и в этом году: за шесть месяцев Форлан провел две игры (победа и поражение). Сейчас уругваец опустился на 184-е место в своей возрастной категории. В ближайшее время ему будет явно не до тенниса.