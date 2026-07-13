Клопп в сборной Германии: как это будет?

И таких игр было немало: от поздних камбэков «Ливерпуля» страдали «Тоттенхэм», «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас»… Квинтэссенцией же того яркого, характерного футбола банды Клоппа стала ответная встреча с «Барселоной» в рамках полуфинала Лиги чемпионов-2018/19. 0:3 на «Камп Ноу» фактически ставили крест даже на попытках камбэка. Итог мы помним — 4:0 в Англии и легендарная реплика Юргена: «У нас практически не было шансов, но мы все равно сделали это! Это хороший пример того, что в футболе нет невозможного. Никто не говорит, что это непременно случится, но это возможно. Так что давайте попробуем. Я думаю, этот матч стал вдохновением для всех детей, которые не ушли спать и уже что-то понимали в футболе».