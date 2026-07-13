Клопп в сборной Германии: как это будет?

Главный фанат бундестим?
Юрген Клопп всегда отличался лояльным отношением к коллегам по цеху. За ним не было замечено резких, а тем более желчных выпадов в сторону других тренеров. Не наблюдалось ни резкой критики игровых моделей, отдающих архаикой (а ведь этим грешат многие), ни насмешливо-снисходительных комментариев в адрес тех, кто ставил против его команд автобусные блоки. А еще он всегда старался помогать начинающим тренерам, в первую очередь соотечественникам — вернувшийся в «Динамо» Сандро Шварц не даст соврать.
Тем удивительнее было услышать откровенную, ничем не прикрытую критику Юргена в адрес Юлиана Нагельсманна после поражения немцев от Эквадора в финальном туре группового этапа. «Мы неправильно действовали, выбрали не тот футбол против агрессивного соперника, — подчеркнул Клопп. — С 12-й минуты у нас пропала глубина в атаке, а оборонялись мы низким блоком так, будто просто решили его протестировать. Хватало вещей, которые мне не понравились. Не было ощущения, что мы сейчас спокойно пройдем следующие раунды. Нам нужно сочетать свои качества с соответствующим настроем. Конечно, настроя не хватало».
Во-первых, отождествление себя с неподконтрольной ему командой: «мы», «у нас», «нам». Да, он немец и такой же болельщик сборной, как и многие на стадионе, но это не отменяет базовую рабочую этику — тренер, как ни крути, не он, а Нагельсманн. Во-вторых, это не просто критика, а раздача прямых указаний («не тот футбол», «нам нужно»).
Позднее уже подостывший Юрген принес Нагельсманну свои извинения: «Мне хотелось ударить себя по лицу за это, но было уже поздно, я находился в прямом эфире. Это просто сорвалось с языка и совершенно ничего не значит. Я понял одну вещь: послезавтра мне исполнится 59 лет, а я все еще идиот».
Что важно во всей этой ситуации? Важна как раз искренность Клоппа. Было видно, что он горит игрой и результатами сборной не меньше, чем действующий тренерский штаб. Горит настолько, что в пылу даже способен потерять привычный облик. И это очень хорошо. Потому что в лице Юргена Немецкий футбольный союз и, что важнее, сама команда получают не пилигрима-временщика, каким был Роберто Мартинес для Португалии, а фаната бундестим, возможно даже самого преданного.
Отсутствие привычной иерархии
Нагельсманн и отчасти даже Флик делали ставку на, скажем так, лоялистов — игроков, во-первых, хорошо знакомых им по «Баварии», во-вторых, давно нашедших с ними общий язык. Разумеется, это не плохо. Выстраивать сборную на базе проверенного костяка — не кумовство, а вполне рабочий прием. Луис де ла Фуэнте тоже активно стягивал в стройные ряды сборной Испании тех, с кем работал на детско-юношеском уровне. А Джесси Марш, формируя состав канадцев, отдавал предпочтение тем, кто, как и он, в свое время впитал в себя азы «футбола переходных фаз» — часть философии «Ред Булл», где он работал.
Проблема в том, что Юлиан порой отказывался в упор замечать тех, в ком сборная искренне нуждалась. Заместить прямо перед стартом чемпионата мира вратаря «Хоффенхайма» Оливера Бауманна, проведшего классный сезон, Мануэлем Нойером — ход сколь нелогичный, столь и эгоистичный. Тренер просто сделал выбор в пользу того, кто оказался удобнее. Схожая история с Лероем Сане: инертный, зачастую крайне нестабильный футболист, заметно снизивший планку требований к себе, год назад потерял место в составе «Баварии», но внезапно обрел его в сборной — там, где как минимум две кандидатуры на его позицию смотрелись не хуже.
Представить, что подобное случится при Клоппе, невозможно. Во-первых, Юрген лишен привилегии наполнять состав знакомыми ему еще по «Боруссии» и «Ливерпулю» футболистами: первые уже слишком стары, а среди последних было всего два соотечественника Клоппа — Эмре Джан и Лорис Кариус. Объяснять, почему оба уже не появятся в Бундестим, думаю, не надо.
Во-вторых, Юрген всегда ротировал состав в зависимости от текущей формы. И под текущей здесь следует понимать не сезонную и даже не месячную — недельную. Гегенпрессинг, в отцы-основатели которого записывают Клоппа, предполагает, что физическая форма игрока должна быть идеальной по умолчанию. Раз так, привычная иерархия в бундестим неизбежно будет нарушена. Сейчас сборная перегружена разного рода плеймейкерами — фланговыми (Киммих), центральной оси (Павлович, Нмеча) и теми, что повыше (Вирц), — но испытывает острую нехватку в атлетах. Выходы заряженного на борьбу и умеючи играющего на пространстве Ундава — скорее исключение для Германии. А должны стать правилом.
Привычка доигрывать матчи до конца
Ее нужно выработать. С Кот-д’Ивуаром хватило индивидуального озарения Ундава, но с Эквадором и Парагваем наблюдалось полное отсутствие как мысли, так и характера. Именно неумение дожимать матчи играет со сборной Германии самую злую шутку, сопровождая ее на протяжении последних лет.
Клопп, славившийся в первую очередь не тактическими изысками, а как пассионарный харизматик, способен преломить негативную тенденцию. Вспомните его «Ливерпуль». В середине 2010-х не было второй такой команды в мире, способной переворачивать матчи с неотыгрываемыми, казалось бы, гандикапами соперника.
В сезоне-2016/17 красные сошлись с «Боруссией» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Первый матч закончился ничьей, а в ответном «шмели» быстро захватили инициативу, уйдя на перерыв с перевесом в два мяча. Счет 3:1 продержался вплоть до середины второго тайма, после чего парни Юргена, в том числе благодаря его грамотным заменам, перевернули игру: на 66-й забил Коутиньо, на 78-й — Сако, на 90-й — Ловрен.
Была и незабываемая перестрелка с «Норвичем», когда «Ливерпуль» горел 1:3 к 54-й минуте, повел 4:3 к 75-й, а затем снова едва не упустил результат, получив четвертый уже в компенсированное время. И все равно мерсисайдцы победили: на 90+5-й Лаллана выгрыз три очка.
И таких игр было немало: от поздних камбэков «Ливерпуля» страдали «Тоттенхэм», «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас»… Квинтэссенцией же того яркого, характерного футбола банды Клоппа стала ответная встреча с «Барселоной» в рамках полуфинала Лиги чемпионов-2018/19. 0:3 на «Камп Ноу» фактически ставили крест даже на попытках камбэка. Итог мы помним — 4:0 в Англии и легендарная реплика Юргена: «У нас практически не было шансов, но мы все равно сделали это! Это хороший пример того, что в футболе нет невозможного. Никто не говорит, что это непременно случится, но это возможно. Так что давайте попробуем. Я думаю, этот матч стал вдохновением для всех детей, которые не ушли спать и уже что-то понимали в футболе».
Кажется, именно такой мотивации игрокам бундестим и не хватало.
12 лет неудач сигналят о том, что проблемы в сборной копились годами и носили систематический, комплексный характер. Менялись специалисты, один костяк игроков сменялся другим, множилась талантами и немецкая футбольная школа. Но характер, за который всегда ценили сборную Германии, отсутствовал у команды любой сборки — эпохи позднего Лева, раннего Флика и, конечно, при Нагельсманне. Делать ставку на то, что уже завтра Клопп вернет бундестим в пантеон сильнейших сборных планеты, как минимум наивно. Но его — характер — Юрген точно вернет.
Георгий Астахов