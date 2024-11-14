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Казахстан вылетел в дивизион С Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу после поражения от Австрии вылетела в дивизион С Лиги наций, передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Алихан Сариев

Встреча пятого тура прошла в Алматы и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Благодаря этому успеху австрийцы набрали 10 очков и вышли на первое место в группе 3 (матч Словения — Норвегия еще не сыгран), тогда как казахстанцы с 1 набранным баллом по-прежнему находятся на последней, четвертой строчке, лишившись теоретических шансов на сохранение прописки в дивизионе B.

В пяти играх подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с Норвегией (0:0) и проиграли Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4, 0:2). При этом они по-прежнему не открыли счет своим голам в нынешнем розыгрыше 0−10.

Может быть, повезет в заключительном матче группового этапа с Норвегией 17 ноября в Осло.

Напомним, в Лигах B, C и D победители групп переходят в дивизион выше, тогда как последние команды в Лигах A, B и C выбывают в дивизион ниже. Команды Лиги A, занявшие третье место, и занявшие второе место Лиги В; команды Лиги B, занявшие третье место, и занявшие второе место Лиги С; а так же два лучших четвертых места Лиги C и две команды, занявшие второе место в Лиге D, соревнуются между собой в повышении/понижении в дивизионе в марте 2025 года. Так как в Лиге C 4 группы, а в Лиге D только 2, команды, которые вылетят из дивизиона C в дивизион D, будут определены в стыковых матчах в марте 2025 года.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:2
Австрия
Футбол, Лига наций B,
14.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ральф Рангник
Голы
Австрия
Кристоф Баумгартнер
(Штефан Пош)
15′
Михаэль Грегорич
25′
Составы команд
Казахстан
1
Стас Покатилов
6
Алибек Касым
11
Ян Вороговский
90+1′
22
Александр Марочкин
23′
8
Асхат Тагыберген
4
Эльхан Астанов
7
Аслан Дарабаев
57′
16
Еркин Тапалов
9
Бауыржан I Исламхан
25′
3
Адилбек Жумаханов
10
Максим Самородов
68′
23
Галымжан Кенжебек
17
Абат Аймбетов
46′
18
Рамазан Каримов
19
Бактиер Зайнутдинов
68′
14
Жан-Али Пайруз
Австрия
1
Александр Шлагер
4
Кевин Дансо
15
Филипп Линхарт
6
Николас Зайвальд
8
Александр Прасс
11
Михаэль Грегорич
5
Штефан Пош
64′
16
Филлипп Мвене
18
Романо Шмид
77′
17
Андреас Вайманн
19
Кристоф Баумгартнер
72′
23
Кевин Штегер
20
Конрад Лаймер
64′
22
Маттиас Зайдль
21
Патрик Виммер
72′
14
Чуквубуике Адаму
Статистика
1
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
Австрия
Лига наций: таблица и календарь