Казахстан вылетел в дивизион С Лиги наций

Напомним, в Лигах B, C и D победители групп переходят в дивизион выше, тогда как последние команды в Лигах A, B и C выбывают в дивизион ниже. Команды Лиги A, занявшие третье место, и занявшие второе место Лиги В; команды Лиги B, занявшие третье место, и занявшие второе место Лиги С; а так же два лучших четвертых места Лиги C и две команды, занявшие второе место в Лиге D, соревнуются между собой в повышении/понижении в дивизионе в марте 2025 года. Так как в Лиге C 4 группы, а в Лиге D только 2, команды, которые вылетят из дивизиона C в дивизион D, будут определены в стыковых матчах в марте 2025 года.