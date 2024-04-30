Бразильский футболист: «Я — большой фанат Виктора Цоя»
Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо рассказал, что является большим поклонником творчества советского певца Виктора Цоя.
Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо рассказал, что является большим поклонником творчества советского певца Виктора Цоя.
В январе 28-летний Ориньо перебрался в «Родину» из минского «Динамо», до этого он выступал за бразильский «Флуминенсе».
— Когда ты только перешел, говорил, что Алексей Николаевич Зинин обещал провести тебе экскурсию к стене Цоя. Он сдержал свое обещание?
— Если честно, у меня особо не было свободного времени. Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя, потому что я его большой фанат. Многие песни очень нравятся.
— Ты рассказывал, что твой отец жил в России. Как так получилось?
— Много лет назад мой отец здесь работал врачом, также он работал на Украине. Это было больше 33 лет назад. Наверное, еще во времена Советского Союза. Он прожил здесь где-то четыре года. Любовь к Цою передалась именно от отца — он постоянно слушал его песни, — заявил Ориньо в интервью Metaratings.ru.