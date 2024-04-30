Текущие события
Футбол. Первая лига
15:00
Родина
Тюмень
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Реал
Футбол. Премьер-лига
29.04
Сочи
Факел
00
Футбол. Премьер-лига
29.04
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Зарубежный
29.04
Дженоа
Кальяри
30
Футбол. Зарубежный
29.04
Барселона
Валенсия
42
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
29.04
Черноморец
Динамо Мх
00
28.04
Кубань
Нефтехимик
11
28.04
Торпедо
Химки
12
28.04
КАМАЗ
Акрон
10
28.04
Арсенал
Алания
33
28.04
Ленинградец
СКА-Хабаровск
01
28.04
Шинник
Сокол
10
28.04
Енисей
Волгарь
11
Футбол. Первая лига. Все результаты
14:20 (мск), источник: Sport24

Бразильский футболист: «Я — большой фанат Виктора Цоя»

Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо рассказал, что является большим поклонником творчества советского певца Виктора Цоя.

РодинаПервая лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Родина" Москва

В январе 28-летний Ориньо перебрался в «Родину» из минского «Динамо», до этого он выступал за бразильский «Флуминенсе».

— Когда ты только перешел, говорил, что Алексей Николаевич Зинин обещал провести тебе экскурсию к стене Цоя. Он сдержал свое обещание?

— Если честно, у меня особо не было свободного времени. Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя, потому что я его большой фанат. Многие песни очень нравятся.

— Ты рассказывал, что твой отец жил в России. Как так получилось?

— Много лет назад мой отец здесь работал врачом, также он работал на Украине. Это было больше 33 лет назад. Наверное, еще во времена Советского Союза. Он прожил здесь где-то четыре года. Любовь к Цою передалась именно от отца — он постоянно слушал его песни, — заявил Ориньо в интервью Metaratings.ru.

СКА-Хабаровск
2:1
Первый тайм: 0:0
Родина
Читайте также от «Sport24»
Что делать жене, если она увидела у мужа вкладку с видео для взрослых? Посоветовала экс-участница «Дома-2» Кобелева
«Встречаться с парнем без денег я больше никогда не буду». Переехавшая в Европу россиянка Анна Линникова
Жена тренера сборной России Карпина призналась, что другие мужчины даже после брака писали ей для встреч
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь