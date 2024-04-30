Бразильский футболист: «Я — большой фанат Виктора Цоя»

В январе 28-летний Ориньо перебрался в «Родину» из минского «Динамо», до этого он выступал за бразильский «Флуминенсе».

— Когда ты только перешел, говорил, что Алексей Николаевич Зинин обещал провести тебе экскурсию к стене Цоя. Он сдержал свое обещание?

— Если честно, у меня особо не было свободного времени. Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя, потому что я его большой фанат. Многие песни очень нравятся.

— Ты рассказывал, что твой отец жил в России. Как так получилось?