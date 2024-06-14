Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
Футбол. Первая лига. Последние результаты
25.05
Шинник
Арсенал
25.05
Родина
Нефтехимик
25.05
Алания
Динамо Мх
25.05
Акрон
СКА-Хабаровск
25.05
Волгарь
Кубань
25.05
КАМАЗ
Сокол
25.05
Химки
Черноморец
25.05
Ленинградец
Торпедо
Футбол. Первая лига. Все результаты
20:50 (мск), источник: Sport24

«Балтика» объявила о переходе игрока «Локомотива» Щелкунова

«Балтика» достигла договоренности с «Локомотивом» о трансфере защитника Тимофея Щелкунова.

Локомотив
БалтикаПервая лига: таблица и календарь
«Балтика» объявила о переходе игрока «Локомотива» Щелкунова | Источник: ФК «Балтика»

С 18-летним воспитанником академии железнодорожников подписан контракт, срок которого рассчитан до 31 мая 2028 года, сообщает пресс-служба клуба из Калининграда.

В сезоне 2023/24 турнира МФЛ в составе молодежной команды «Локомотива» Щелкунов принял участие в 22 матча, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.

«Балтика» по итогам прошедшего сезона вылетела из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Русская чемпионка мира показала, как ищет себе ухажера-миллионера в Испании: «В рабочей позиции. Ловля на живца»
Российская легкоатлетка в откровенной форме привела в восторг мужчин на соревнованиях: «Были довольны все»
У жены Павла Буре спросили, не ругает ли ее муж за фото раздетой и с раздвинутыми ногами. Она младше него на 15 лет
Русская гимнастка жестко опозорилась в такси: «Начало вонять. Таксист чуть не задохнулся. Это был стыд»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь