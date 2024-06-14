«Балтика» объявила о переходе игрока «Локомотива» Щелкунова | Источник: ФК «Балтика»

С 18-летним воспитанником академии железнодорожников подписан контракт, срок которого рассчитан до 31 мая 2028 года, сообщает пресс-служба клуба из Калининграда.

В сезоне 2023/24 турнира МФЛ в составе молодежной команды «Локомотива» Щелкунов принял участие в 22 матча, в которых забил два гола и сделал пять голевых передач.

«Балтика» по итогам прошедшего сезона вылетела из РПЛ в Мелбет-Первую лигу.