«Родина» сыграла вничью с «Волгой», продлив серию без поражений до 18 матчей

Игра прошла с преимуществом столичной команды, однако закончилась без забитых мячей. Итоговый счет — 0:0, москвичи не проигрывают уже 18 туров подряд в чемпионате страны.
После этого матча «Родина» сохранила 2-е место в таблице Лиги PARI (56 очков), а «Волга» осталась на 14-й строчке (32 балла).
Футбол, Первая лига, Тур 29
18.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Михаил Белов
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
88
Артем Сокол
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
26
Артем Мещанинов
10
Йорди Рейна
6
Руслан Фищенко
99
Иван Тимошенко
81′
8
Керфала Сиссоко
9
Артем Максименко
63′
17
Солтмурад Бакаев
18
Магомедхабиб Абдусаламов
69′
7
Теодоро Арсе
5
Андрей Егорычев
82′
96
Артур Гарибян
Волга
23
Егор Бабурин
99
Андрей Костин
4
Камиль Ибрагимов
90
Кирилл Фольмер
55
Александр Саплинов
90+3′
30
Айдар Хабибуллин
8
Денис Рахманов
46′
20
Константин Ковалев
14
Владислав Яковлев
62′
3
Олег Красильниченко
6
Дмитрий Тихий
76′
27
Михаил Умников
77
Лука Багателия
47′
92
Игнат Касьянов
53′
17
Игорь Гершун
62′
9
Дмитрий Каменщиков
Статистика
Родина
Волга
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
1
Угловые
14
6
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
