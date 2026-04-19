«Мы пробили дно». «Факел» «поплыл». «Урал» приблизился к «Родине». Пять побед «Ротора». 29-й тур ФНЛ

«Факел» уступил «Чайке». Губернатор назвал такую игру недопустимой
«Факел» после болезненного домашнего поражения от «Родины» (1:3) уступил еще и «Чайке» (0:2). Что происходит весной с воронежцами? Почему такие нестабильные результаты?
И ведь подопечные Олега Василенко весьма агрессивно начали встречу против команды Дмитрия Комбарова, создав два хороших момента за первые 15 минут.
Сначала Турищев, отвоевавший себе место в составе, бил из пределов штрафной, но не переиграл Фадеева. А вскоре уже Симонов после передачи Турищева пытался поразить ближний угол — голкипер «Чайки» снова не сплоховал.
Далее в игре наступило затишье, нарушенное контрвыпадом южан. Пополитов, накрутив трех соперников, заработал перспективный штрафной. А Соколов уверенно его реализовал. Артем технично обвел стенку низом, поразив «шестерку» ворот Обухова. Голкипер гостей запоздал с прыжком. Не стоило ли тренерам «Факела» произвести перестановку на последнем рубеже после поединка с «Родиной»? Соколов же, права на которого принадлежат «Крыльям», забил 10-й гол в сезоне.
Гости тут же получили жирный шанс, чтобы отыграться. Придава сфолил на Гиоргобиани в своей штрафной — пенальти. Лучший бомбардир лиги в нынешнем сезоне Пуси подошел к «точке» и… запустил мяч в небеса.
Во втором тайме Василенко произвел четыре замены, бросив спасать положение Уридию, Гнапи, Абдокова и Моцпана.
Не помогло. Более того после ошибки Моцпана в безобидной ситуации Пополитов едва не убил интригу в игре. Нападающий, арендованный у ЦСКА, мощно выстрелил в угол со средней дистанции — Обухов среагировал.
И все-таки зрители увидели второй гол в этом матче. На 3-й компенсированной минуте. В ворота «Факела»!
Размашистая атака воронежцев захлебнулись, и 18-летний Пополитов, однозначно лучший игрок матча, обокрав Магомедова, улетел по правому флангу и со второй попытки вывел 19-летнего Посмашного один на один с Обуховым. 2:0. Фантастика. Наглецы из Песчанокопского — в действии.
«Факел» потерпел уже третье поражение после возобновления сезона. Воронеж остался на первом месте, преимущество над «Родиной» — три очка, над «Уралом» — семь.
— Это плохая реакция на домашнее поражение от «Родины». Здесь особо нечего комментировать. Мы проиграли «Чайке»… Я не могу говорить о своем будущем. Решение принимает руководство. Все в команде понимают сложность этой истории. Упустили, допустили такое… Очень важно уметь держать удар и не ломаться. В моем понимании мы сейчас пробили дно. Это объективно. Я сказал об этом команде. Но даже если сейчас нас будут забрасывать камнями, нам надо разобраться в себе, чтобы пройти через эту всю ситуацию, — заявил Олег Василенко на пресс-конференции.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев резко отреагировал на поражение «Факела»:
— Сегодняшний выездной матч «Факела» с «Чайкой» посетили около 700 воронежских болельщиков. Они солировали на чужом стадионе. В отличие от нашей команды, к сожалению. Думаю, футболисты и руководство клуба обязаны извиниться перед болельщиками.
Дело даже не в результатах двух последних матчей. Дело — в отношении к тому, чем ребята занимаются профессионально. В том, что они показывали на поле. Если «Факел» претендует на лидерство, на повышение в классе, такая игра, конечно, недопустима.
Главный тренер Олег Василенко уже заявил, что знает, как исправлять ситуацию. Но теперь слово за футболистами, от которых мы все ждем более убедительной игры, — написал глава региона в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
«Чайка» — 17-я, но до спасительной 15-й строчки далековато — 9 очков.
Зону вылета покинула «Уфа», в очном поединке победившая дома «Черноморец» — 1:0. Единственный гол был забит на 85-й минуте со штрафного. Юсупов с почтительного расстояния выстрелил в ближний угол, Матюша гостей не выручил. Теперь команды поменялись местами. «Морякам», как и «Чайке» с «Соколом», грозит вылет из ФНЛ.
«Родина» не забила «Волге»
Лучшая команды весны в ФНЛ — «Родина» — на «Арене Химки» принимала «Волгу».
Подопечные Хуана Диаса точно наиграли на гол до перерыва. Подвела реализация. У одного Абдусаламова было два верных момента. В первом случае в последнюю секунду под мяч бросился защитник Ибрагимов, во втором — форвард хозяев бил на исполнение с семи метров, но угодил в крестовину. А ведь еще и Рейна после остроумной скидки Тимошенко стрелял низом в дальний угол — рядом со штангой!
После перерыва «Родина» продолжила давить. Крижан забил, но гол отменили из-за офсайда. Фищенко пальнул с 30 метров — штанга!
Уже в компенсированное время Бакаев со штрафного закручивал в левую от себя «девятку» — чуть выше перекладины. «Волга» выстояла.
«Родина» вторая, но отрыв от «Урала» сократился с шести очков до четырех.
«Урал» разгромил «Сокол». 20-летний Морозов опять забил
После осечки в домашнем матче с «Уфой» (0:0) «Урал» крупно победил в Саратове.
Рулевой «шмелей» Василий Березуцкий не мог рассчитывать в опорной зоне на Лео Кордейро. Бразилец, только недавно вернувшийся в строй после травмы, снова получил повреждение. В итоге в состав вернулся Иванисеня.
Ставка гостей на быстрый гол сработала на второй минуте. Защитники екатеринбуржцев Итало и Бегич здорово подключились к атаке.
Итало зацепился за сложный мяч в чужой штрафной, отпасовал его Секуличу. Хорват пяткой покатил под удар Бегичу, который с близкого расстояния не «прошил» Крайкова. Однако первым на добивании оказался Железнов — 0:1.
В начале второго тайма «Урал» наказал хозяев за грубую ошибку на своей половине поля. Сунгатулин снабдил передачей Секулича, а тот, отрезав двух защитников, вывел Акбашева на ударную позицию. Роман хладнокровно пробил в дальний нижний угол — 0:2.
Вскоре Березуцкий выпустил на поле Морозова — пожалуй, главное открытие весенней части сезона в ФНЛ.
И Никита подтвердил статус суперджокера «шмелей». 20-летний хавбек совершил рейд от центрального круга к чужой штрафной, одним касанием убрал «в буфет» Ковачевича и левой ногой покатил мяч мимо вылетевшего на него Крайкова. 0:3. Удивительное хладнокровие. Пятый гол в восьми турах! Суммарно весной Морозов провел на поле всего 124 минуты.
— Нам помог быстрый гол. Мы контролировали матч и еще дважды поразили ворота соперника. Игрой я доволен. Также доволен тем, что Никита Морозов снова забил. Не так много играет, но исправно реализовывает свои моменты! — заметил на пресс-конференции Василий Березуцкий.
«Урал» — третий. «Сокол» официально может покинуть лучшую лигу мира уже в следующем туре.
«Ротор» увез три очка из Хабаровска
«Ротор» поставил победы на поток. Пятая подряд! Несмотря на долгий перелет, команда Дмитрия Парфенова показала содержательный футбол в Хабаровске и заслуженно взяла три очка.
С учетом плотного графика (следующий тур уже в среду) тренеры волгоградцев перетасовали состав, в частности, атакующую линию. На острие с первых минут действовал Эльдарушев, под ним расположился Трошечкин, на месте правого инсайда — Симонян. А вот Азнауров попал в старт во второй встрече кряду (играл слева) и стал самой заветной фигурой на поле.
Гости забили на шестой минуте. Гол получился довольно простым. Симонян чуть ли не со своей половины поля выполнил закидушку на Азнаурова. Имран оттеснил опекуна, выскочил один на один с Кузнецовым и хладнокровно реализовал свой момент.
«Ротор» должен был развивать свое преимущество. Эльдарушева трижды выводили на ударную позицию, но Кузнецов был надежен.
Ослабив хватку, подопечные Парфенова тут же пропустили. Акальде воспользовался неразберихой в действиях Чагрова и центральных защитников, поразив пустые ворота. Это 8-й мяч испанца в сезоне.
Гости мгновенно пришли в себя, переместив игру на чужую половину поля. На 26-й минуте им удалась классная трехходовка. Симонян пасом коленом запустил по левому флангу Эльдарушева. Форвард, арендованный у «Балтики», добежав почти до лицевой, остановился, выдержал паузу, и эстетски снабдил мячом Азнаурова. 21-летний хавбек ворвался во вратарскую и жахнул под перекладину, оформив дубль. 1:2.
Второй тайм тоже остался за командой Парфенова. Заменивший Эльдарушева Алиев был близок к своему 11-му голу. Статистика по ударам в створ говорит сама за себя: 1−10.
— Игроки полностью выполнили тренерскую установку. Владели преимуществом, могли забить больше. Довольны результатом, — заметил на пресс-конференции Парфенов.
«Ротор» закрепился на четвертой строчке. Теперь Волгоград на четыре балла опережает костромской «Спартак», который уступил в Нижнекамске «Нефтехимику» (1:3).
«СКА» — 13-й. Безвыигрышная серия хабаровчан достигла уже семи матчей.
«Торпедо» выиграло автозаводское дерби. Шедевр Шитова
После двух ничьих кряду «Торпедо» вернулось на победные рельсы. В автозаводском дерби команда Олега Кононова оказалась сильнее «КАМАЗа» — 2:0.
Впрочем, итоговый комфортный счет не должен вводить в заблуждение. Нельзя сказать, что москвичи имели серьезное преимущество.
В первом тайме, забив с пенальти, хозяева порой слишком небрежно играли вблизи своей штрафной. Караев дважды вываливался один на один с Солдатенко, но не переигрывал голкипера.
Украшением матча, да и всего тура, стал гол Шитова. После паса пяткой Уткина (шестое результативное действие весной) Владислав пробил с 25 метров, направив мяч по уходящей от вратаря траектории под дальнюю штангу! 2:0.
Заметим, что челнинцы еще до перерыва вынуждены были поменять голкипера. Вместо травмированного Замереца в игру вступил Анисимов.
«КАМАЗ» — седьмой, «Торпедо» — 11-е.