«Нижний Новгород» обыграл «Ротор» в матче Лиги PARI

Хозяева открыли счёт на 32-й минуте, а уже через минуту удвоили преимущество. «Ротор» отыграл один мяч на 41-й минуте и сравнял счёт на 45-й минуте. Однако на 3-й добавленной минуте первого тайма нижегородский клуб вновь вышел вперёд. Окончательный счёт футболисты «Нижнего Новгорода» установили на 82-й минуте матча. Арбитр показал шесть жёлтых карточек: две игрокам хозяев и четыре — гостям.