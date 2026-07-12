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«Нижний Новгород» обыграл «Ротор» в матче Лиги PARI

«Нижний Новгород» встретился с «Ротором» в матче Лиги PARI. Встреча прошла на стадионе «Стадион Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Хозяева открыли счёт на 32-й минуте, а уже через минуту удвоили преимущество. «Ротор» отыграл один мяч на 41-й минуте и сравнял счёт на 45-й минуте. Однако на 3-й добавленной минуте первого тайма нижегородский клуб вновь вышел вперёд. Окончательный счёт футболисты «Нижнего Новгорода» установили на 82-й минуте матча. Арбитр показал шесть жёлтых карточек: две игрокам хозяев и четыре — гостям.

Перед началом игры букмекеры считали хозяев фаворитами. На победу «Нижнего Новгорода» предлагали коэффициент 2,11. Ничья котировалась за 3,15, а на успех «Ротора» можно было поставить за 3,70.

Владение мячом составило 61% у хозяев против 39% у гостей. «Нижний Новгород» нанёс 18 ударов (7 — в створ), игроки «Ротора» били по воротам 10 раз (8 — в створ). Команды исполнили 7 и 3 угловых соответственно. Судья показал жёлтую карточку 6 раз, из них 4 предупреждения получили футболисты гостевого клуба.

По итогам встречи «Нижний Новгород» набрал три очка и занял второе место в таблице регулярного сезона. «Ротор» без набранных очков располагается на 17-й строчке. В следующем матче Лиги PARI нижегородцы сыграют против клуба «КАМАЗ», эта встреча назначена на 19 июля в 16:00 мск.

Нижний Новгород
4:2
Первый тайм: 3:2
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 1
12.07.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Вадим Гаранин
Валерий Бурлаченко
Голы
Нижний Новгород
60395
31′
Глеб Пополитов
33′
Вячеслав Грулев
45+4′
Станислав Лапинский
82′
Ротор
63550
41′
63550
45′
Составы команд
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
25
Свен Карич
2
Виктор Александров
18
Артем Соколов
17
Глеб Шильников
78
Николай Калинский
11
Глеб Пополитов
16′
74′
10
Адриан Бальбоа
94
Артем Тимофеев
24′
66′
66
Ян Гудков
27
Вячеслав Грулев
74′
93
Станислав Лапинский
72
Тимофей Комиссаров
90′
9
Владислав Сарвели
3
Юрий Коледин
66′
8
Мамаду Майга
Ротор
13
Никита Чагров
15
Егор Данилкин
5
Александр Трошечкин
25
Иллой-Айет Эммерсон
8
Тимур Аюпов
16
Николай Поярков
89′
7
Александр Хохлачев
60′
21
Павел Горелов
9
Саид Алиев
45+2′
81′
28
Александр Хубулов
23
Максим Храмцов
60′
11
Абу-Саид Эльдарушев
63′
6
Михаил Умников
75′
18
Илья Родионов
10
Артем Симонян
64′
75′
19
Никита Плотников
Статистика
Нижний Новгород
Ротор
Желтые карточки
2
4
Голевые моменты
1
6
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
4
6
Угловые
7
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти