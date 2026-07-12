«Шинник» и «Сочи» разошлись миром в матче Лиги PARI

Счет в матче открыли хозяева на 14-й минуте. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, клуб из Ярославля забил второй мяч и упрочил лидерство. Футболисты «Сочи» сократили отставание на 56-й минуте, а еще через четыре минуты восстановили равновесие в счете. В концовке игры арбитр раздал четыре предупреждения — по два каждой команде. У гостей желтые карточки зафиксированы на 79-й и 89-й минутах, футболисты «Шинника» получили желтые на 81-й и 89-й минутах.
Букмекеры считали «Сочи» фаворитом этой встречи. На победу гостей предлагали коэффициент 2,18, триумф «Шинника» оценивался в 3,40, а котировка на ничью составляла 3,25.
Тотал больше 2,5 в этом матче котировался за 2,20. Коэффициент на рынок «обе забьют» составлял 1,88, а на обратный исход «обе забьют — нет» ставки принимались за 1,82. Также в матче зашла победа хозяев с форой (0) с коэффициентом 2,30.
Владение мячом распределилось в пропорции 35% на 65% в пользу гостей. Футболисты ярославского клуба нанесли 8 ударов (6 в створ), игроки «Сочи» били по воротам 14 раз (5 в створ). По угловым сыграл тотал больше 9,5 за 1,76 — команды исполнили 10 подач с угла поля, 3 из которых пришлись на долю хозяев и 7 на долю гостей. По жёлтым карточкам прошел тотал меньше 4,5 за 1,66 — судья показал жёлтую 4 раза.
После этого тура «Шинник» набрал одно очко и расположился на пятом месте в таблице, при этом команда имеет серию из четырех ничьих подряд. По итогам матча «Сочи» с одним баллом находится на шестой строчке. В следующем туре 19 июля «Шинник» дома примет «Ленинградец» в 17:00 мск. Сочинский клуб в этот же день на своем поле встретится со «Спартаком» из Костромы в 12:00 мск.
Денис Бояринцев
Игорь Осинькин
Илья Порохов
13′
Вадим Карпов
47′
Александр Осипов
56′
Роман Ежов
60′
51
Тимофей Митров
50
Артем Голубев
27
Артур Черный
23
Никита Чистяков
2
Артемий Косогоров
62
Вадим Карпов
88
Денис Миронов
70′
21
Денис Пушкарев
10
Альбек Гонгапшев
61′
77
Антон Антонов
64
Олег Ланин
77′
53
Никита Котин
15
Дмитрий Самойлов
61′
20
Даниил Мартовой
89′
11
Илья Порохов
70′
24
Илья Азявин
81′
35
Александр Дегтев
8
Михаил Игнатов
17
Артем Макарчук
3
Александр Солдатенков
79′
27
Кирилл Заика
5
Александр Осипов
4
Вячеслав Литвинов
29
Роман Ежов
74′
13
Игорь Калинин
89′
9
Захар Федоров
74′
97
Роман Пасевич
6
Максим Кузьмин
90′
18
Максим Кайнов
28
Руслан Магаль
74′
11
Павел Мелешин
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти