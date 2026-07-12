«Шинник» и «Сочи» разошлись миром в матче Лиги PARI

Счет в матче открыли хозяева на 14-й минуте. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, клуб из Ярославля забил второй мяч и упрочил лидерство. Футболисты «Сочи» сократили отставание на 56-й минуте, а еще через четыре минуты восстановили равновесие в счете. В концовке игры арбитр раздал четыре предупреждения — по два каждой команде. У гостей желтые карточки зафиксированы на 79-й и 89-й минутах, футболисты «Шинника» получили желтые на 81-й и 89-й минутах.